Отдых в Сочи стал резко дешеветь после открытия Абхазии

Открытие границы с Абхазией поубавило пыл владельцев гостиниц в Сочи и заставило начать снижать цены, взвинченные из-за высокого спроса. Об этом рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

— Вдруг внезапно в пятницу вечером границу открыли. Это знаковый момент, потому что в Адлере и Сочи, например, из-за огромного спроса уже началась ценовая вакханалия. Отели начали стоить вместо 10 тысяч в сутки 20 тысяч, — сказал он порталу "Интерфакс-туризм".

Мкртчян пояснил, что в Абхазии цены на еду и проживание ниже на 30%, чем в Адлере. Чтобы не терять туристов, на сочинском курорте уже начали снижать стоимость размещения. Эксперт полагает, что даже с учётом снижения цен на отдых в Сочи по итогам 2020 года в Абхазию может приехать 350–400 тысяч россиян. По его словам, в прошлом году в стране отдохнул миллион путешественников из РФ.