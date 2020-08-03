"Символ Беслана" выбрал профессию врача и спасает людей от коронавируса

Георгий Ильин — мальчик, который вдохновил итальянского скульптора на создание памятника детям Беслана, вырос и теперь сам спасает людей. После окончания школы он поступил в Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию на лечебный факультет, а во время эпидемии одним из первых вызвался работать в "красной зоне" — рядом с больными CoViD-19.

— Решил пойти долг родине отдать. Я был одним из первых, кто пошёл. Я работал до этого в блоке интенсивной терапии, там тоже немаленький бывал поток, поэтому мы были как-то более уже готовы, привыкшие к большим потокам людей, — рассказал Георгий Mash.

Он признаёт, что вначале было сложно дышать в респираторах и трудно работать в защитных костюмах. Со временем он привык и к этому. Героем Георгий себя не считает. Есть те, кто сделал и делает ради спасения людей намного больше, говорит он.