Современная Мадонна. Наталия Орейро поделилась архивным фото с сыном

Звезда сериала "Дикий ангел", уругвайская актриса Наталия Орейро поделилась с подписчиками редким кадром с сыном Мерлином, где она кормит его грудью. Снимок был сделан около пяти лет назад, а в этом году мальчику исполнилось уже восемь лет.
Публикацию с нежным кадром Орейро приурочила к Всемирной неделе грудного вскармливания, которая проходит с 1 по 7 августа. Актриса является послом доброй воли ЮНИСЕФ.
— Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и её ребёнку, — написала она.
Стоит отметить, что снимок Наталия подписала на двух языках — испанском и русском. В любви к России Орейро признаётся уже давно. По её словам, с первого приезда в РФ она почувствовала близость с жителями страны, что "эмоционально и очень трудно выразить словами".
"Ты абсолютно такая же". Орейро примерила костюм Милагрос из "Дикого ангела" спустя много летЕё партнёр по сериалу, Факундо Арана, признался, что не сохранил свои образы.
Напомним, Орейро рассказывала, что захотела получить паспорт РФ и даже заполнила все необходимые бумаги. Она также заявила, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь, при этом добавив, что не собирается переезжать в РФ.