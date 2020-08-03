Современная Мадонна. Наталия Орейро поделилась архивным фото с сыном

Звезда сериала "Дикий ангел", уругвайская актриса Наталия Орейро поделилась с подписчиками редким кадром с сыном Мерлином, где она кормит его грудью. Снимок был сделан около пяти лет назад, а в этом году мальчику исполнилось уже восемь лет.

Публикацию с нежным кадром Орейро приурочила к Всемирной неделе грудного вскармливания, которая проходит с 1 по 7 августа. Актриса является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

— Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и её ребёнку, — написала она.

Стоит отметить, что снимок Наталия подписала на двух языках — испанском и русском. В любви к России Орейро признаётся уже давно. По её словам, с первого приезда в РФ она почувствовала близость с жителями страны, что "эмоционально и очень трудно выразить словами".