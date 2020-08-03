Нюша поддержала флешмоб, не подозревая, насколько её любимое фото в бикини будет не к месту

Известная 29-летняя певица Нюша не стесняется показывать поклонникам в "Инстаграме" свои самые лучшие стороны, позируя в купальниках. Тем более теперь, когда появилась возможность отправиться куда-то в отпуск и насладиться морем и песком. В этот раз певица совместила приятное с полезным: сфотографировалась на яхте в бикини, демонстрируя подтянутый живот и узор хной. Распущенные волосы трепал сильный ветер, а плечи прикрывала тёмная рубашка, защищая от солнца.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Поклонники как всегда оценили снимок кумира, восхваляя её фигуру и соблазнительные изгибы в комментариях. Но некоторые не поняли, почему снимок чёрно-белый и подпись к нему — "Вызов принят" — на английском. Эта фраза и хештег #womenempowerment, который использовала Нюша, должны были навести фанатов на мысль о мировом флешмобе, но это не удалось. Хотя, судя по содержанию фото, ни сама певица, ни её коллеги из российского шоу-бизнеса не совсем понимают, что стало причиной этого движения.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Флешмоб в соцсетях под феминистическими лозунгами начали обычные девушки из Турции. В этой стране очень распространено убийство женщин на почве ненависти к полу. Только в прошлом году было зафиксировано около 500 подобных случаев (и это лишь те, о которых стало известно), а в этом счётчик показал уже 27 турчанок. Так вышло, что в одну неделю было найдено несколько погибших девушек сразу. Это сорвало плотину общего недовольства.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha