Нюша поддержала флешмоб, не подозревая, насколько её любимое фото в бикини будет не к месту

Известная 29-летняя певица Нюша не стесняется показывать поклонникам в "Инстаграме" свои самые лучшие стороны, позируя в купальниках. Тем более теперь, когда появилась возможность отправиться куда-то в отпуск и насладиться морем и песком. В этот раз певица совместила приятное с полезным: сфотографировалась на яхте в бикини, демонстрируя подтянутый живот и узор хной. Распущенные волосы трепал сильный ветер, а плечи прикрывала тёмная рубашка, защищая от солнца.
Поклонники как всегда оценили снимок кумира, восхваляя её фигуру и соблазнительные изгибы в комментариях. Но некоторые не поняли, почему снимок чёрно-белый и подпись к нему — "Вызов принят" — на английском. Эта фраза и хештег #womenempowerment, который использовала Нюша, должны были навести фанатов на мысль о мировом флешмобе, но это не удалось. Хотя, судя по содержанию фото, ни сама певица, ни её коллеги из российского шоу-бизнеса не совсем понимают, что стало причиной этого движения.
Флешмоб в соцсетях под феминистическими лозунгами начали обычные девушки из Турции. В этой стране очень распространено убийство женщин на почве ненависти к полу. Только в прошлом году было зафиксировано около 500 подобных случаев (и это лишь те, о которых стало известно), а в этом счётчик показал уже 27 турчанок. Так вышло, что в одну неделю было найдено несколько погибших девушек сразу. Это сорвало плотину общего недовольства.
Пользовательницы Сети устали видеть каждый день в газетах и интернет-изданиях чёрно-белые фото жертв, которые уже никогда не вернутся домой. Именно поэтому они запустили флешмоб с хештегами #womenempowerment, #challengeaccepted, #womensupportingwomen, #girlpower и другими. Суть этого движения — высказать протест против насилия и убийства женщин, выложив чёрно-белое фото. Оно должно стать напоминанием, что следующей жертвой, чей снимок окажется в газете, может быть любая девушка.