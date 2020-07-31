42-летняя Любовь Толкалина разделась для образа Русалочки, прикрыв всё самое интересное ракушками

Популярная российская актриса Любовь Толкалина сейчас вовсю наслаждается заслуженным отпуском в Крыму. Бывшая возлюбленная режиссёра Егора Кончаловского выкладывает фото в купальниках и видео с отдыха, но в этот раз звезда решила поднять планку повыше. 42-летняя актриса отдала дань детской сказке о Русалочке совсем не детскими фото. Любовь спряталась в камнях и сбросила с себя купальник, прикрыв грудь ракушками.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

"Русалочка" — моя любимая сказка. И ещё у меня сегодня вот такой купальник. Мы с Натальей забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и хулиганим! Любовь Толкалина

Фанаты оценили фото, которые сделала Харитонова Наталья. Всего за пару часов они набрали более тысячи комментариев. Подписчики восторгались смелостью кумира, которая не постеснялась оголиться перед ними в "Инстаграме". По их словам, у любой другой дамы такие фото смотрелись бы вульгарно, но у Любови получилось очень гармонично и не пошло.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Настоящая русалка!😍 Evgeniiakhokhlova_

Как всё гармонично выглядит! Суперрр!😍 Lesnaja_hizhina

Чудесные ракушки и, конечно, вся композиция в целом Siberian__storyteller

Фото © Instagram / kharitonova_natalia_123