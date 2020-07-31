42-летняя Любовь Толкалина разделась для образа Русалочки, прикрыв всё самое интересное ракушками

Популярная российская актриса Любовь Толкалина сейчас вовсю наслаждается заслуженным отпуском в Крыму. Бывшая возлюбленная режиссёра Егора Кончаловского выкладывает фото в купальниках и видео с отдыха, но в этот раз звезда решила поднять планку повыше. 42-летняя актриса отдала дань детской сказке о Русалочке совсем не детскими фото. Любовь спряталась в камнях и сбросила с себя купальник, прикрыв грудь ракушками.
"Русалочка" — моя любимая сказка. И ещё у меня сегодня вот такой купальник. Мы с Натальей забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и хулиганим!
Любовь Толкалина
Фанаты оценили фото, которые сделала Харитонова Наталья. Всего за пару часов они набрали более тысячи комментариев. Подписчики восторгались смелостью кумира, которая не постеснялась оголиться перед ними в "Инстаграме". По их словам, у любой другой дамы такие фото смотрелись бы вульгарно, но у Любови получилось очень гармонично и не пошло.
Настоящая русалка!😍
Evgeniiakhokhlova_
Как всё гармонично выглядит! Суперрр!😍
Lesnaja_hizhina
Чудесные ракушки и, конечно, вся композиция в целом
Siberian__storyteller
Фото © Instagram / kharitonova_natalia_123
Актриса Любовь Толкалина нередко радует подписчиков откровенными фото, на которых не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру и длинные ноги. Женщина часто снимается в купальниках, а то и вовсе без них, считая, что в этом нет ничего зазорного. А тот, кто пишет злые комментарии, в первую очередь оскорбляет себя.