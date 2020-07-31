Рита Ора привела своих поклонников в недоумение, надев резинку для волос вместо купальника

Известная британская певица Рита Ора не просто так считается одной из самых привлекательных девушек на мировой сцене. И чтобы поклонники об этом не забывали, 29-летняя исполнительница регулярно выкладывает фото в купальниках. До этого из-за карантина звезда была вынуждена радовать подписчиков в "Инстаграме" снимками на фоне травы и уютного сада, который располагается у загородного дома певицы. И вот наконец-то Рита смогла разнообразить пейзаж.

Фото © Instagram / ritaora

Стоило местным властям снять карантин и разрешить перелёты, как девушка отправилась на Ибицу. Там она отлично повеселилась на яхте с друзьями, откуда и решила выложить новые фото. На них певица предстала в микроскопическом бикини, которое больше напоминало резинку для волос, чем предмет одежды. Волосы Риты были влажны из-за купания, а шею украшала сложная многоуровневая подвеска с камнем. Фанаты оценили образ кумира, как и её соблазнительные позы, которые она принимала перед камерой.

Фото © Instagram / ritaora

Самая милая и прекрасная девушка на свете! dailyofrita

Выглядишь словно русалка! ritas_babygurl

Фото © Instagram / ritaora