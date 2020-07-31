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Рита Ора привела своих поклонников в недоумение, надев резинку для волос вместо купальника

Как и многие, популярная певица сразу рванула в отпуск, стоило властям завершить карантин.

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Фото © Instagram / ritaora

Известная британская певица Рита Ора не просто так считается одной из самых привлекательных девушек на мировой сцене. И чтобы поклонники об этом не забывали, 29-летняя исполнительница регулярно выкладывает фото в купальниках. До этого из-за карантина звезда была вынуждена радовать подписчиков в "Инстаграме" снимками на фоне травы и уютного сада, который располагается у загородного дома певицы. И вот наконец-то Рита смогла разнообразить пейзаж.

Фото © Instagram / ritaora

Стоило местным властям снять карантин и разрешить перелёты, как девушка отправилась на Ибицу. Там она отлично повеселилась на яхте с друзьями, откуда и решила выложить новые фото. На них певица предстала в микроскопическом бикини, которое больше напоминало резинку для волос, чем предмет одежды. Волосы Риты были влажны из-за купания, а шею украшала сложная многоуровневая подвеска с камнем. Фанаты оценили образ кумира, как и её соблазнительные позы, которые она принимала перед камерой.

Фото © Instagram / ritaora

Самая милая и прекрасная девушка на свете!

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Совершенно сногсшибательная!

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Выглядишь словно русалка!

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Фото © Instagram / ritaora

Но Ибица — это не единственное место, где решила отметить окончание карантина певица. Перед этим Рита Ора направилась в Лондон, где вместе с другими знаменитостями, в том числе Лиамом Пейном, посетила день рождения подруги. Поклонники рады, что теперь их кумир может наконец-то повеселиться. Они лишь надеются, что это не отложит выход нового альбома на неопределённый срок.

Рита Ора предпочла отдыхать на солнышке, а не работать, сбежав из студии в одном купальнике

На карантине большую часть времени певица отдавала новому альбому, но наконец-то решила отложить все дела.

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