17-летняя дочь владельца "Дикси" оказалась в реабилитационном центре из-за проблем с наркотиками

Поклонники и друзья 17-летней Кристины Кесаевой забеспокоились, когда девушка перестала выходить на связь. Именно поэтому она записала видео, где рассказала, что находится в наркологической клинике. У девушки были некоторые проблемы с запрещёнными веществами, из-за которых ей пришлось подправить здоровье в подмосковном реабилитационном центре, пишет Super.

Фото © Instagram / kristina_kesaeva_

Но сейчас девушка находится в Турции, откуда выкладывает фото и видео в сториз. По словам Кристины, она уже чувствует себя отлично и намерена хорошо развлечься на курорте. Она даже не против встретиться с подписчиками, которые тоже оказались в Турции. Так дочь бизнесмена Кесаева решила отдохнуть перед новым учебным годом и поступлением в университет, правда, в МГИМО или ГИТИС — она не определилась.

Фото © Instagram / kristina_kesaeva_

Меня отвезли туда [в рехаб], чтобы я чуть-чуть подправила своё здоровье. Сейчас всё хорошо, я отдыхаю в Турции. Так что всех люблю! Кристина Кесаева

Фото © Instagram / kristina_kesaeva_