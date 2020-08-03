ФСБ: Обвинение Ивану Сафронову не связано с журналистской деятельностью

Предъявленное обвинение в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову не связано с его журналистской деятельностью. Об этом Союзу журналистов России сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
— Инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности, — говорится в сообщении.
Второй тест Ивана Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательнымВскоре его переведут из одиночной камеры в общую.
Напомним, советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов был задержан 7 июля. В ФСБ считают, что он передавал секретные данные чешским спецслужбам. В то же время сам глава компании Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к секретной информации. Несмотря на это, суд арестовал его на два месяца. Вину Сафронов не признал.