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ФСБ: Обвинение Ивану Сафронову не связано с журналистской деятельностью

Советнику главы "Роскосмоса" вменяется госизмена.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Предъявленное обвинение в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову не связано с его журналистской деятельностью. Об этом Союзу журналистов России сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности, — говорится в сообщении.

Второй тест Ивана Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательным

Вскоре его переведут из одиночной камеры в общую.

Напомним, советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов был задержан 7 июля. В ФСБ считают, что он передавал секретные данные чешским спецслужбам. В то же время сам глава компании Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к секретной информации. Несмотря на это, суд арестовал его на два месяца. Вину Сафронов не признал.

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