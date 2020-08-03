"Нос цел у любимой?" Влад Соколовский "ударил" свою девушку ради челленджа

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Бывший участник группы "БиС" Влад Соколовский ради челленджа "ударил" локтем свою возлюбленную Ангелину Суркову, финалистку кастинга в группу Serebro. Не все подписчики поняли новый тренд соцсетей. В итоге певцу пришлось их убеждать в том, что с девушкой всё в порядке.
"Влад, нос цел у любимой?", "Она жива-здорова?", "Девушка в порядке?", "Ой, бедняжечка. Синяка не осталось?" — приводит портал "Дни.ру" комментарии под коротким видео. Чтобы успокоить далёких от челленджей пользователей, Соколовский ответил, что это была всего лишь шутка и он Ангелину по-настоящему не бил.
В Сети вычислили новую девушку Влада Соколовского, которой оказалась финалистка кастинга в SerebroПользователи провели целое расследование, сравнили факты и пришли к выводу, что новой возлюбленной экс-участника "Фабрики звёзд" стала красавица по имени Ангелина Суркова.
Напомним, Влад Соколовский развёлся с Ритой Дакотой два года назад. Артисты были в браке три года. Сейчас они поддерживают дружеские отношения ради общей трёхлетней дочери Мии. Он даже был на дне рождения Дакоты. Своё 30-летие певица отметила с новым возлюбленным Фёдором Белогаем и Соколовским.