На Останкинской телебашне появятся пожелания спокойной ночи

Каждую ночь начиная с 7 августа на Останкинской башне будут транслироваться пожелания спокойной ночи, увидеть их жители и гости столицы смогут в промежуток с полуночи до двух часов, сообщает агентство "Москва".
Останкинская башня "поймала" больше десяти молний за один вечерНо волноваться не о чем: для строительных конструкций разряды не представляют большой опасности, так как башня имеет мощную систему молниезащиты.
— На медиафасаде главного небоскрёба страны будет демонстрироваться видеооткрытка с пожеланием "Спокойной ночи, Москва!". Таким образом Останкинская телебашня хочет основать добрую городскую традицию, внеся нотку доброжелательности и спокойствия, — пишет издание.
Кроме добрых пожеланий прохожие смогут увидеть достопримечательности столицы и даже падающие звёзды, чтобы иметь возможность загадать желание.
Ранее в середине июля на Останкинской башне транслировался поздравительный видеоролик с улетающим в небо талисманом XXII летних Игр — олимпийским Мишкой, а также официальной эмблемой соревнований, которой в этом году исполнилось 40 лет.