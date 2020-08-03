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На Останкинской телебашне появятся пожелания спокойной ночи

Также на фасаде будут транслировать видео с падающей звездой.

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Фото © Геодакян Артём / ТАСС

Каждую ночь начиная с 7 августа на Останкинской башне будут транслироваться пожелания спокойной ночи, увидеть их жители и гости столицы смогут в промежуток с полуночи до двух часов, сообщает агентство "Москва".

Останкинская башня "поймала" больше десяти молний за один вечер

Но волноваться не о чем: для строительных конструкций разряды не представляют большой опасности, так как башня имеет мощную систему молниезащиты.

На медиафасаде главного небоскрёба страны будет демонстрироваться видеооткрытка с пожеланием "Спокойной ночи, Москва!". Таким образом Останкинская телебашня хочет основать добрую городскую традицию, внеся нотку доброжелательности и спокойствия, — пишет издание.

Кроме добрых пожеланий прохожие смогут увидеть достопримечательности столицы и даже падающие звёзды, чтобы иметь возможность загадать желание.

Ранее в середине июля на Останкинской башне транслировался поздравительный видеоролик с улетающим в небо талисманом XXII летних Игр — олимпийским Мишкой, а также официальной эмблемой соревнований, которой в этом году исполнилось 40 лет.

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