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"Газпром" намерен обжаловать штраф польского регулятора за "Северный поток – 2"

В компании отметили, что запрошенная информация не имеет никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

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Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

"Газпром" в суде обжалует штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) за отказ предоставить запрошенные регулятором данные по "Северному потоку – 2". Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции, — заявили в газовом холдинге.

Отмечается, что в случае судебного обжалования штрафа он не подлежит взысканию до соответствующего решения суда. В "Газпроме" подчеркнули, что запрошенная польским регулятором информация никак не связана с предметом антимонопольного расследования. В компании добавили, что не получили от UOKiK обоснования правомерности запроса, хотя и отправляли соответствующую просьбу.

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По его словам, речь идёт о суверенитете всей Европы.

Напомним, антимонопольный регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около 213 млн злотых ($57 млн). Решение связано с расследованием, касающимся консорциума, финансирующего строительство российского газопровода.

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