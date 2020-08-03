"Газпром" намерен обжаловать штраф польского регулятора за "Северный поток – 2"

"Газпром" в суде обжалует штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) за отказ предоставить запрошенные регулятором данные по "Северному потоку – 2". Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
— После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции, — заявили в газовом холдинге.
Отмечается, что в случае судебного обжалования штрафа он не подлежит взысканию до соответствующего решения суда. В "Газпроме" подчеркнули, что запрошенная польским регулятором информация никак не связана с предметом антимонопольного расследования. В компании добавили, что не получили от UOKiK обоснования правомерности запроса, хотя и отправляли соответствующую просьбу.
Глава австрийской нефтегазовой корпорации призвал ответить на санкции США в адрес "Северного потока — 2"По его словам, речь идёт о суверенитете всей Европы.
Напомним, антимонопольный регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около 213 млн злотых ($57 млн). Решение связано с расследованием, касающимся консорциума, финансирующего строительство российского газопровода.