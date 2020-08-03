В Японии составили топ-5 самых красивых россиянок

В Китае назвали 3 недостатка русских женщин, из-за которых иностранцы боятся брать их в жёны Всему миру известна красота русских женщин. Но достаточно ли этого иностранцам для того, чтобы позвать девушку замуж? Как оказалось, есть минимум три черты, которые пугают иностранцев в наших красавицах.