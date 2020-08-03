В Японии составили топ-5 самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило список из пяти самых красивых россиянок и включило в него трёх спортсменок и двух всемирно известных топ-моделей. Один из важнейших факторов, которых пленил журналистов, — это "прелестная белая кожа". За неё первое место получила пятикратная победительница турниров Большого шлема, теннисистка Мария Шарапова.
— Россиянки славятся не только внешностью. Чистота их личностных качеств обеспечивает им силы для выживания в неспокойном мире, — говорится в публикации.
На втором и третьем месте топ-модели Наталья Водянова и Ирина Шейк. В пятёрку также попали 16-летняя фигуристка Анна Щербакова и олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.
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