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В Японии составили топ-5 самых красивых россиянок

Жители Страны восходящего солнца отметили способность русских женщин выживать в неспокойном мире.

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Японское издание Menjoy составило список из пяти самых красивых россиянок и включило в него трёх спортсменок и двух всемирно известных топ-моделей. Один из важнейших факторов, которых пленил журналистов, — это "прелестная белая кожа". За неё первое место получила пятикратная победительница турниров Большого шлема, теннисистка Мария Шарапова.

Россиянки славятся не только внешностью. Чистота их личностных качеств обеспечивает им силы для выживания в неспокойном мире, — говорится в публикации.

Наталья Водянова. Фото © Instagram / natasupernova

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На втором и третьем месте топ-модели Наталья Водянова и Ирина Шейк. В пятёрку также попали 16-летняя фигуристка Анна Щербакова и олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.

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