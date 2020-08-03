Минздрав пообещал обезопасить от коронавируса российских туристов в Сочи и Абхазии

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в Сочи разворачивают дополнительный корпус для приёма пациентов с коронавирусом. Делается это для того, чтобы подстраховать российских путешественников, которые отправились на отдых в Сочи и Абхазию.

По словам министра, перед открытием границы с Абхазией специалисты Минздрава и Роспотребнадзора побывали в стране и дали оценку условиям оказания там медицинской помощи. Завтра, 4 августа, в соседнюю страну отправится ещё одна группа экспертов — в этот раз для проведения аудита процесса приёма туристов из РФ.

— Мы дополнительно развёртываем корпус в Сочи для пациентов, на случай если придётся вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ... То есть мы полностью подстраховываем весь процесс [оказания] медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии, — пояснил Мурашко.

Что же касается Сочи, то там созданы все условия, необходимые для оказания качественной медицинской помощи во время отдыха как отдыхающим, так и местным жителям. Глава Минздрава добавил, что на российском курорте персонала и лекарственных препаратов в достатке, есть свободные реанимационные койки.