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Центробанк прогнозирует повторное падение цен на нефть при затяжной пандемии CoViD-19

В регуляторе отметили, что более продолжительное распространение коронавируса может привести к введению ограничений.

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Фото © Pixabay

Если пандемия коронавируса будет иметь более продолжительный характер, чем заложено в базовом сценарии, то в мире снова может упасть цена на нефть. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Отмечается, что более продолжительное и масштабное распространение CoViD-19 приведёт к повторному введению ограничительных мер или сохранению текущих во второй половине 2020 года. При таком развитии событий цена на нефть может оказаться "заметно ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения".

В ЦБ также отметили, что длительные ограничения, низкие цены на нефть, ожидание второй волны болезни и неопределённость в вопросе создания вакцины могут ухудшить потребительские и деловые настроения.

Россия вновь оказалась на втором месте по объёмам добычи нефти

Лидерства наша страна лишилась два года назад. А затем сместилась на третью строчку.

Ранее аналитики рассказали, что стоимость нефти вскоре может вырасти до 150 долларов за баррель.

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