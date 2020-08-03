Центробанк прогнозирует повторное падение цен на нефть при затяжной пандемии CoViD-19

Если пандемия коронавируса будет иметь более продолжительный характер, чем заложено в базовом сценарии, то в мире снова может упасть цена на нефть. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Отмечается, что более продолжительное и масштабное распространение CoViD-19 приведёт к повторному введению ограничительных мер или сохранению текущих во второй половине 2020 года. При таком развитии событий цена на нефть может оказаться "заметно ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения".

В ЦБ также отметили, что длительные ограничения, низкие цены на нефть, ожидание второй волны болезни и неопределённость в вопросе создания вакцины могут ухудшить потребительские и деловые настроения.