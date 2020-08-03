Мама Кокорина показала старые фото сына в форме "Спартака"

Мать футболиста Александра Кокорина опубликовала детские фото сына в форме "Спартака", в который спортсмен недавно перешёл на правах свободного агента.
— Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровья, — написала она у себя в Instagram.
Суд отменил прежний приговор Кокорину и Мамаеву и вынес новыйТрёх фигурантов дела оправдали по статье о хулиганстве, а также смягчили им приговор.
Ранее ФК "Спартак" объявил о переходе 29-летнего нападающего Александра Кокорина в клуб. С 2016 года Кокорин играл в "Зените". После выхода из тюрьмы сине-бело-голубые отдали его в аренду в "Сочи".