Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Отрёкшийся от престола Хуан Карлос I сообщил нынешнему королю Испании Филиппу VI о намерении уехать из страны, сообщается на сайте королевского двора.

— Уведомляю тебя о принятом мною решении покинуть в это время пределы страны, — написал он.

Он обратил внимание на тот резонанс, который создают в обществе некоторые события из его личной жизни. Бывший монарх подчеркнул, что всегда желал лучшего для страны и для королевского дома.