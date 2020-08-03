Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Ранее в стране прошли митинги против коррупции среди монархов.

421
Post cover

Фото © Астахов Дмитрий / ТАСС

Отрёкшийся от престола Хуан Карлос I сообщил нынешнему королю Испании Филиппу VI о намерении уехать из страны, сообщается на сайте королевского двора.

Дон Хуан и пять тысяч любовниц. Как изменяют короли в Испании

Уведомляю тебя о принятом мною решении покинуть в это время пределы страны, — написал он.

Он обратил внимание на тот резонанс, который создают в обществе некоторые события из его личной жизни. Бывший монарх подчеркнул, что всегда желал лучшего для страны и для королевского дома.

Ранее сотни людей в Мадриде вышли на митинг против "коррумпированной монархии". Причиной тому стала публикация о расследовании в отношении короля Испании Хуана Карлоса I.

Выбор редакции

Loading...