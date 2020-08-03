Браконьерская сага. Уголовное дело не остановило убийц лосей, они снова вышли на охоту

Егерь охотничьего клуба "Свирь" в Лодейнопольском районе Ленинградской области услышал выстрелы и пошёл на звук. Кого-то спугнул. От него в лес шарахнулась "Нива", но далеко не уехала, предательски застряв в грязи. Егерь заглянул в салон машины. Там знакомые ему лица — заядлые охотники из местных жителей 41-летний Юрий Усевич и 28-летний Андрей Павлов. Под ногами у них валялись патроны от ружья 12-го калибра. Стволов рядом не было — видимо, успели спрятать. Разрешение на охоту отсутствовало. Теперь на вопросы, зачем они приехали и в кого и из чего стреляли, будет искать ответы полиция. Циничность ситуации в том, что оба названных мужчины прямо сейчас находятся под следствием за кровожадное убийство шести лосей вне сезона и без лицензий. Уголовное дело против них возбуждено по браконьерской статье "Незаконная охота", им светит до пяти лет тюрьмы. Вот что Юрий Усевич и Андрей Павлов совершили в 2019 году вместе с пятью своими товарищами.

Фото предоставлено источником Лайфа 1 / 4

Прошлой зимой охотинспектор вблизи деревни Заостровье увидел две окровавленные лосиные туши на белом снегу. Оставляя за собой алую нить, за горизонт спешили снегоходы. На себе они тащили ещё одно убитое животное. Егерь вызвал полицейских. Вместе они направились по чётким кровавым следам, которые через несколько километров вывели их к застрявшим в буреломе саням с тушей. Неподалёку лежали ещё три лосиных трупа, разделанных накануне. Это были самки с эмбрионами. Всего, получается, убили шесть взрослых особей.

— Именно убили, а не добыли. Нелегальные охотники преследовали лосей на снегоходах в глубоком снегу, где животные не способны передвигаться. Не дали им и шанса. Мы сразу поняли, кто истребляет рогатых. У нас тут давно завелась компания заядлых браконьеров. Многие из них эмчеэсовцы местные. Тушу лося они могут реализовать за 20–30 тысяч рублей. У них наверняка есть регулярные заказы на лосиное мясо, — рассказывают Лайфу в охотничьем клубе "Свирь".

По следам убийства шести лосей был объявлен план "Перехват", к поиску подозреваемых подключили ГИБДД, но всё без толку — догнать браконьеров, которые пользовались манёвренными снегоходами, не удалось. Однако злоумышленников удалось вычислить позже. Помимо упомянутых Усевича и Павлова это были Сергей Чуенков, Сергей Токалов, Раду Сармаев, Александр Сазонов, Андрей Карнилов. При обысках у этой компании изъяли целый арсенал огнестрельного оружия и крупные суммы денег. Как сообщил Лайфу источник, близкий к следствию, ещё до возбуждения дела и предъявления обвинений браконьеры стали обеспечивать себе подобие алиби. Следствие вообще шло очень тяжело. Возможно, под давлением отказался от своих свидетельских показаний и уволился егерь, который первым увидел убийц лосей. И вот в самый разгар следствия подследственные Юрий Усевич и Андрей Павлов снова идут стрелять в лес.

Фото предоставлено источником Лайфа