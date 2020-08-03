Потерявшийся щенок нашёл путь в свою ветклинику и "попросил" врачей отвести его домой — видео

В Таиланде щенок оказался в страшной ситуации: он гулял с хозяином и потерялся. Однако умный малыш сумел самостоятельно найти дорогу в свою ветклинику, где ему помогли вернуться в родной дом. Об этом сообщает портал The dodo.

Найти путь домой щенок не смог, но вспомнил, где находится ветеринар, у которого он был пару месяцев назад. Питомец терпеливо ждал снаружи клиники, у двери, пока сотрудники не заметили гостя. Они сразу же узнали его и связались с хозяином. И в итоге все остались счастливы.