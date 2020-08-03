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Потерявшийся щенок нашёл путь в свою ветклинику и "попросил" врачей отвести его домой — видео

Сотрудники сразу же узнали гостя.

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В Таиланде щенок оказался в страшной ситуации: он гулял с хозяином и потерялся. Однако умный малыш сумел самостоятельно найти дорогу в свою ветклинику, где ему помогли вернуться в родной дом. Об этом сообщает портал The dodo.

Найти путь домой щенок не смог, но вспомнил, где находится ветеринар, у которого он был пару месяцев назад. Питомец терпеливо ждал снаружи клиники, у двери, пока сотрудники не заметили гостя. Они сразу же узнали его и связались с хозяином. И в итоге все остались счастливы.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал про щенка, ставшего абсолютным феноменом в Сети. С одной стороны, его можно принять за таксу, а с другой — за далматинца. Из-за проблем с пигментацией пёс с самого рождения был наполовину покрыт чёрными пятнышками, напоминающими коровьи. В связи с этим он даже получил забавную кличку — Му.

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