Потерявшийся щенок нашёл путь в свою ветклинику и "попросил" врачей отвести его домой — видео

В Таиланде щенок оказался в страшной ситуации: он гулял с хозяином и потерялся. Однако умный малыш сумел самостоятельно найти дорогу в свою ветклинику, где ему помогли вернуться в родной дом. Об этом сообщает портал The dodo.
Найти путь домой щенок не смог, но вспомнил, где находится ветеринар, у которого он был пару месяцев назад. Питомец терпеливо ждал снаружи клиники, у двери, пока сотрудники не заметили гостя. Они сразу же узнали его и связались с хозяином. И в итоге все остались счастливы.
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