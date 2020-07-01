Щенок стал абсолютным феноменом в Сети, ведь, с одной стороны, он такса, а с другой — далматинец

Издалека Му можно принять за далматинца, но на самом деле он самая обычная такса. Ну почти. Из-за проблем с пигментацией пёс с самого рождения был наполовину покрыт чёрными пятнышками, напоминающими коровьи. Отсюда и его забавная кличка. Щенок живёт в Майами, США, вместе со своей хозяйкой Викторией Хоффман. 24-летняя девушка говорит, что окрас её питомца делает его по-настоящему уникальным.

Похоже, будто его голова не подходит к телу. Многие люди на улице думают, что он просто ходит в таком костюмчике, и удивляются, обнаружив, что это его реальный окрас. <...> Характер у Му тоже особенный. Он очень общительный. Игривый и такой милый! Виктория Хоффман

Фото © Instagram / moo_in_miami

Люди просто без ума от яркой индивидуальности Му. Причём малыш получает восторженные комментарии как от людей на улицах своего города, так и в соцсетях!

К нам часто подходят на улице, чтобы сфотографировать его или расспросить о нём. Правда! Ведь наш щенок такой особенный. Маленькая звёздочка! Виктория Хоффман

Фото © Instagram / moo_in_miami

Когда Виктория познакомилась со своим новым щенком, она сразу поняла — из-за его окраса он точно станет звездой "Инстаграма". И, конечно, девушка не прогадала. В конце апреля в аккаунте Му появился первый пост, а сейчас на малыша подписано больше 12 тысяч человек, которые влюблены в милого щенка и его окрас, пишет The Sun.

Фото © Instagram / moo_in_miami

Такой красивый 😉😉 Picklesminidachshund

О боже мой, Му, ты самый милый! Alfie_solow