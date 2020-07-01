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Парень поймал настолько красивую рыбу, что в Сети ему не поверили и решили, что это кадр из "Аватара"

Видеоблогер-рыбак из Японии регулярно публикует на канале ролики своих приключений на водоёмах по всему миру. И хоть мужчина часто делится с подписчиками кадрами рыб удивительной красоты, недавно его снимкам не поверили — существо на кадре скорее напоминает героя фантастических фильмов.

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Фото © Twitter / Azusa54

Рыбалка, на которую отправился Мияги Азуса 19 июня, запомнится ещё надолго как самому блогеру, так и его подписчикам. Во время очередного приключения парень поймал очень странную рыбу. И если чаще всего вирусными становятся фотографии морских чудовищ, на этот раз блогер привлёк внимание снимком настоящего красавца. Твит японца набрал больше 200 тысяч лайков и порядка 30 тысяч репостов.

Поймал рыбу необычной расцветки

azusa54

Фото © Twitter / Azusa54

И хоть все уже привыкли, что подводное царство таит в себе множество загадок, пользователи Сети всё равно с трудом верили, что такая рыба действительно может существовать в реальном мире, а не на кадрах "Аватара" Джеймса Кэмерона. Впрочем, среди фолловеров рыбака ожидаемо нашлись и те, кто прекрасно знал, что это за вид.

Ты это серьёзно?

muchio1

Словно художник промыл свои кисти, и получилось это

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Какая милая пурпурная талассома!

aaggoos10

Фото © Twitter / Azusa54

Оказалось, и правда, пойманное существо — вполне реальная рыба и даже не очень редкая. Особи этого вида обитают в юго-восточной части Атлантического океана. Глубоководными их тоже назвать нельзя — плавают красавцы не ниже десяти метров от уровня воды. И хоть для промышленного рыболовства рыба не годится, из-за врождённой красоты её часто можно встретить в океанариумах.

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