Парень поймал настолько красивую рыбу, что в Сети ему не поверили и решили, что это кадр из "Аватара"

Рыбалка, на которую отправился Мияги Азуса 19 июня, запомнится ещё надолго как самому блогеру, так и его подписчикам. Во время очередного приключения парень поймал очень странную рыбу. И если чаще всего вирусными становятся фотографии морских чудовищ, на этот раз блогер привлёк внимание снимком настоящего красавца. Твит японца набрал больше 200 тысяч лайков и порядка 30 тысяч репостов.

Поймал рыбу необычной расцветки azusa54

Фото © Twitter / Azusa54

И хоть все уже привыкли, что подводное царство таит в себе множество загадок, пользователи Сети всё равно с трудом верили, что такая рыба действительно может существовать в реальном мире, а не на кадрах "Аватара" Джеймса Кэмерона. Впрочем, среди фолловеров рыбака ожидаемо нашлись и те, кто прекрасно знал, что это за вид.

Ты это серьёзно? muchio1

Словно художник промыл свои кисти, и получилось это Bnr32E

Какая милая пурпурная талассома! aaggoos10

Фото © Twitter / Azusa54