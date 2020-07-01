Рыбалка, на которую отправился Мияги Азуса 19 июня, запомнится ещё надолго как самому блогеру, так и его подписчикам. Во время очередного приключения парень поймал очень странную рыбу. И если чаще всего вирусными становятся фотографии морских чудовищ, на этот раз блогер привлёк внимание снимком настоящего красавца. Твит японца набрал больше 200 тысяч лайков и порядка 30 тысяч репостов.
Поймал рыбу необычной расцветки
azusa54
И хоть все уже привыкли, что подводное царство таит в себе множество загадок, пользователи Сети всё равно с трудом верили, что такая рыба действительно может существовать в реальном мире, а не на кадрах "Аватара" Джеймса Кэмерона. Впрочем, среди фолловеров рыбака ожидаемо нашлись и те, кто прекрасно знал, что это за вид.
Ты это серьёзно?
muchio1
Словно художник промыл свои кисти, и получилось это
Bnr32E
Какая милая пурпурная талассома!
aaggoos10
Оказалось, и правда, пойманное существо — вполне реальная рыба и даже не очень редкая. Особи этого вида обитают в юго-восточной части Атлантического океана. Глубоководными их тоже назвать нельзя — плавают красавцы не ниже десяти метров от уровня воды. И хоть для промышленного рыболовства рыба не годится, из-за врождённой красоты её часто можно встретить в океанариумах.
WOW-news
Щенок стал абсолютным феноменом в Сети, ведь, с одной стороны, он такса, а с другой — далматинец
сегодня в 14:00
Парень поймал настолько красивую рыбу, что в Сети ему не поверили и решили, что это кадр из "Аватара"
сегодня в 13:00
Пользователи Twitter делятся фото со своими мультяшными двойниками, и вот 10 самых удивительных сходств
сегодня в 11:00