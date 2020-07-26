Самый милый курьер устроился на четыре работы, но известность в Сети стала лучшей наградой

Пандемия и карантин больно ударили не только по здоровью людей, но и по их кошельку. Чтобы прокормить семью, многие перешли на мобильную работу, став таксистами или курьерами. Именно этот путь выбрал померанский шпиц, чьи фото распространились по соцсетям, пишет World of Buzz.

Фото © Facebook / SG BlackMarket

Этот малыш разносит по домам заказы с едой из ресторанов. А чтобы никто не принял его или его хозяина ошибочно за простых обжор, пёсика вырядили в форменную одежду — жилетку и кепку. Причём, судя по фото, померанец не сидит сложа лапы, а работает на четыре компании сразу.

Фото © Facebook / SG BlackMarket

Фотографии, ставшие вирусными, опубликовал в "Фейсбуке" сингапурский магазин одежды. В комментариях пользователи Сети были в восторге от милых доставщиков еды, хоть кто-то и предположил, что это просто удачная реклама.

Слишком мило! Таким бы я точно дала чаевые! Sharon Yap