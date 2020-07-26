Самый милый курьер устроился на четыре работы, но известность в Сети стала лучшей наградой

Пандемия и карантин больно ударили не только по здоровью людей, но и по их кошельку. Чтобы прокормить семью, многие перешли на мобильную работу, став таксистами или курьерами. Именно этот путь выбрал померанский шпиц, чьи фото распространились по соцсетям, пишет World of Buzz.
Этот малыш разносит по домам заказы с едой из ресторанов. А чтобы никто не принял его или его хозяина ошибочно за простых обжор, пёсика вырядили в форменную одежду — жилетку и кепку. Причём, судя по фото, померанец не сидит сложа лапы, а работает на четыре компании сразу.
Фотографии, ставшие вирусными, опубликовал в "Фейсбуке" сингапурский магазин одежды. В комментариях пользователи Сети были в восторге от милых доставщиков еды, хоть кто-то и предположил, что это просто удачная реклама.
Слишком мило! Таким бы я точно дала чаевые!
10 из 10, очень рекомендую этого курьера!