СМИ назвали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"

Российский актёр Сергей Гармаш заработал за пять лет от контрактов на выступления и рекламу, оформленных через портал "Госзакупок", 98,6 миллиона рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В основном услугами артиста пользовались региональные учреждения культуры. По данным издания, за каждый выход на сцену Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей. Отмечается, что самым дорогим контрактом стали выступления на мероприятиях, посвящённых памяти писателя Виктора Астафьева. За них актёр получил 535 тысяч рублей, при этом ему оплатили перелёт бизнес-классом и проживание в четырехзвёздочной гостинице.

Но больше всего доходов Сергею Гармашу принесли рекламные контракты, благодаря им с 2016 по 2018 год он заработал более 96 миллионов рублей. Как утверждает КП, это всего лишь часть доходов, которые находятся в открытом доступе. Также ИП артиста кроме актёрской деятельности может официально заниматься строительством и продажей недвижимости.