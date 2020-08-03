Пальмовые короли и их лобби. Кому выгодна продажа в России канцерогенного масла под видом пищевого

Россия давно стала надёжным рынком для сбыта пальмового масла, что, возможно, привело к взрывному росту онкологии. Поддерживая азиатских производителей, дилеры масла игнорируют тревожные сигналы о наличии в нём опасного канцерогена — глицидола. Лайф разобрался, как устроено пальмовое лобби в России и почему продовольственным магнатам лёгкие деньги важнее здоровья нации. Расследование напрямую касается всех. Ведь пальмовое масло находится почти в половине всех пищевых российских продуктов.

В Лайф обратилась мать троих детей 35-летняя Наталья Корепина из Москвы. Женщина борется с онкологией и утверждает, что получила болезнь в результате регулярного употребления в пищу продуктов с высоким содержанием пальмового масла.

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Пальмовое масло — это дёшево и сердито. Для удаления красного цвета и нейтрализации специфического запаха оно нагревается до 200 градусов. Нагревание приводит к образованию токсичных глицидиловых эфиров — GE, которые, согласно отчёту EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания), могут вызывать онкологию. С похожим докладом выступила и Всемирная организация здравоохранения, установив возможную связь онкологических заболеваний с GE. Из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке глицидола образовывается в разы больше, чем в других маслах, — до 10,52 мг/кг.

В России этот вопрос стоит особенно остро — несмотря на очевидные свидетельства об опасности GE, его содержание в масле здесь вообще никак не регламентируется, что вызывает подозрения о вмешательстве неких тёмных сил.

Европейский подход и евразийская безалаберность

В Европе ещё в 2016 году после доклада EFSA установили необходимые регламенты для содержания GE — сколько организм может переработать без особого вреда для себя. Это 1 мг/кг. Теперь соседям поступает пищевое пальмовое масло, которое имеет сертификат, свидетельствующий об отсутствии глицидиловых эфиров. Европейский производитель идёт на финансовые издержки, используя особые температурные режимы, для того чтобы максимально сократить количество GE в продукте. На прилавки России же продолжают поступать продукты с дешёвым — техническим по меркам Европы — маслом. То же масло идёт на производство лаков, топлива и горючих материалов. Несколько лет назад его вообще завозили в страну в топливных цистернах.

Из-за недостатка специализированных цистерн использовали вот такие, плохо промытые, не пропаренные, с остатками на дне нефтепродуктов и ржавчины. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Правда, в августе прошлого года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) всё же приняла решение об установлении в России европейских нормативов. Но они до сих пор не внесены в Технический регламент, насыщенная глицидолом "пальма" продолжает отравлять продукты. Не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии количество GE в пальмовом масле превышает допустимые в Европе нормы порой в 10–12 раз.

Если крупнейшие масложировые союзы Европы ещё до введения регламента приняли на себя обязательство ограничить производство масла с высоким содержанием глицидола, то в России отечественные масложировики горой за пальмовое масло с GE и даже предлагали установить отсрочку для введения новых регламентов сроком до восьми лет. Пальмовое лобби уверяет россиян, что вред GE — вопрос дискуссионный. Но пока лоббисты защищают интересы индонезийских и малайзийских поставщиков, в России разворачивается самая настоящая эпидемия онкологии.

В разговоре с Лайфом директор по техническому регулированию Гильдии поставщиков Кремля Виталий Зинченко заявил, что наконец пришло время положить конец опасным поставкам: — Я думаю, что неслучайно в мае на заседании Высшего совета ЕЭК Владимир Путин поставил вопрос об ответственности чиновников ЕЭК за выполнение ими принимаемых решений. Надеюсь, что этот сигнал чиновники услышат и соответствующий норматив будет наконец утверждён...

Виталий Зинченко. Фото © LIFE

Кто тормозит процесс?

Год назад, будучи министром экономического развития РФ, Максим Орешкин назвал ЕЭК "застрявшим лифтом". Поскольку создаётся ощущение, что часть жизненно важных решений саботируется чиновниками ЕЭК. Источник Лайфа рассказал, что внести решение по пальмовому маслу в Техрегламент должны были ещё год назад. Однако вместо выполнения работы чиновники ЕЭК задним числом включили в решение спорный пункт, который перекладывает на плечи России обеспечительные меры по его исполнению — разосланный странам согласованный проект решения этого пункта не содержал.

По информации источника Лайфа, спорный пункт включил председатель коллегии ЕЭК белорус Виктор Назаренко. И продолжает стоять на своём, затягивая процесс. Несмотря на имидж аграрной державы, Белоруссия лояльно относится к пальмовому маслу, местные заводы активно переходят со сливочного масла на пальмовое. Например, по информации белорусских СМИ, Минский маргариновый завод закупил около 600 тысяч тонн.

Что же касается ответственности чиновников, то в теории надавить на Назаренко может посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Также вице-премьер Алексей Оверчук является членом Совета Союза со стороны России и имеет все необходимые полномочия вынести вопрос о незамедлительном исполнении нужного решения. Ведь койки онкодиспансеров страны продолжают активно пополняться.

Связь пальмового масла и онкологии

Замдиректора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности при МГУ Дмитрий Еделев рассказал Лайфу, что GE действительно вызывают онкологию и другие тяжёлые заболевания. И что если снизить их содержание в пальмовом масле, количество раковых заболеваний в стране может уменьшиться на одну треть.

В России уже на протяжении порядка десяти лет растёт число случаев заболевания раком. Сейчас врачи выявляют порядка 600 тысяч случаев онкологии в год, и эта цифра продолжает расти, о чём обеспокоенно говорит главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Также онкология в стране заметно молодеет. Каждый год в диспансерах страны проходит лечение около тридцати тысяч детей с онкозаболеваниями. Это тревожные показатели, ведь в 2008 году их было 16,6 тысячи.

Фото © Живая Кубань

Некоторые эксперты считают, что это связано с ранней диагностикой заболеваний. Но есть и другое мнение: рак вызывают глицидиловые эфиры, о чём Лайфу рассказал врач-патологоанатом Дмитрий Григорьев из Санкт-Петербурга. За двадцать лет своей практики он отмечает устойчивый рост смертей от онкологии. Особенно это касается опухолей пищеварительной системы: — Глицидол — это канцероген. Естественно, его главной мишенью является пищеварительный тракт... Самое неприятное, что продукты с глицидолом поставляют в школы и детские сады. На борьбу с онкологией тратятся огромные средства, и бюджетные и личные, а пока я наблюдаю только рост смертей.

И пока в России продолжают умирать люди, кто-то продолжает делать огромные деньги. И в ряду пищевых компаний стоит выделить лидера пальмовых поставок в страну — холдинг ЭФКО.

Холдинг ЭФКО — страх вместо совести

Фото научно-образовательного центра "Бирюч" в Белгородской области будто иллюстрация из книги о "Гарри Поттере". Он даже внешне напоминает церковь сайентологии во Флориде. Здесь готовят менеджмент огромного продовольственного холдинга ЭФКО. Компании, например, принадлежит такой известный бренд, как "Слобода".

Церковь сайентологии во Флориде. Фото © Getty Images 1 / 2

В учебном центре жёсткий график: подъём в 6 часов утра, зарядка, отбой в 22 часа. И множество различных психологических практик. Центр попадал в ряд скандалов — белгородские журналисты уже обвиняли руководство ЭФКО в том, что там якобы работают сайентологи. Ведь эта секта часто маскируется под школы бизнеса, реабилитационные и даже фитнес-центры. Но даже если "Бирюч" и не имеет никакого отношения к сайентологии, методы, которые там применяются, похожи на психологические разработки Рона Хаббарда — с поправкой на российский менталитет.

Каждый кандидат на должность в ЭФКО проходит тестирование на детекторе лжи и энцефалографе. В компании утверждают, что создали математическую модель, определяющую психотип человека по сигналам его мозга. И кандидат получает место не по уровню квалификации, а по результатам тестов. Алгоритм и результаты тестов фактически определяют судьбу человека в компании, где он подвергается постоянной психокоррекции. Например, получившие четвёрку на экзамене в "Бирюче" отправляются мыть полы...

Основатель и главный акционер ЭФКО Валерий Кустов так разъясняет журналистам эту практику: — Вот вы попробуйте написать статью, которая вам неинтересна. Дофамина и серотонина не хватает, и вы не можете себя заставить. А скажите себе: "Я буду мыть полы в городском туалете, пока статья не получается". Увидите: после четвёртого-пятого раза рука сама начнёт писать.

Валерий Кустов. Фото © HBR Россия / Павел Маркелов

Кустов утверждает, что выбирает в управленцы людей с депрессивной реакцией. На сленге ЭФКО это называется "целуйте сопливых". Люди, не нашедшие себя в жизни, надломленные, с внутренней болью, легче принимают специфическую корпоративную культуру и быстро "перепрошиваются", посещая занятия по психологии с обязательными походами в корпоративный музей скифской культуры, выполненный в виде традиционного скифского кургана с погребальной камерой.

Одно из главных правил в ЭФКО — недостаток совести компенсируется страхом. Люди здесь приучены бояться. Что же касается недостатка совести, то именно ГК "ЭФКО", возможно, является лидером по переработке "пальмы" в России и главным лоббистом интересов всей пальмовой отрасли.

Основными акционерами ОАО "Эфко продукты питания" являются Валерий Кустов (28,4% акций), Галина Меррэй (15%), Евгений Ляшенко (11,9%), Евгений Дейнега (8%). Ранее 15% компании владел Валерий Сергачёв — бывший вице-губернатор Белгородской области. Станислав Сергачёв, его сын, возглавляет крупный Алексеевский район (является одним из базовых для холдинга ЭФКО, выходцем из которого является Сергачёв-старший).

Производство специализированных жиров и маргаринов осуществляется на двух заводах ЭФКО, расположенных в городе Алексеевке Белгородской области и в Краснодарском крае на территории морского порта Тамань, где компания ещё десять лет назад построила огромный морской терминал "Тамань" и завод по производству спецжиров.

Фото © VK / ЭФКО на Тамани 1 / 3

На пальмовом масле ЭФКО делает гигантские деньги. Выручка компании постоянно растёт: в 2015 году она составила 82 миллиарда рублей, а в 2019 году уже 109 миллиардов. Чтобы поставить аналогичные европейским системы, уменьшающие количество GE, холдингу потребуется около четырёх миллиардов рублей. Но ЭФКО на это не идёт, хотя очищенный от глицидола продукт обеспечит лояльность потребителей. Насыщенное GE масло дёшево, поэтому на пальмовую иглу подсело большинство пищевиков страны. Но это было бы невозможно без поддержки влиятельного и разветвлённого лобби.

Масложировики — пальмовое лобби в России

Пальмовое лобби представляет в основном Малайзийский совет производителей пальмового масла (MPOC). Совет защищает интересы поставщиков во всём мире. Представители MPOC выступают на конференциях и в СМИ, публикуют рекламные материалы, в которых рассказывается об уникальных свойствах и пользе потребления масла. Спорные моменты, связанные с канцерогенными глицидиловыми эфирами, в этих публикациях старательно игнорируются.

К примеру, таким лоббизмом занимается региональный представитель MPOC в Москве Алексей Удовенко. Он активно "развенчивает мифы", называя масло с GE шикарной средой для жарки.

Удовенко продолжает настаивать на "безопасности" и "спорности" опасности пальмового масла с высоким содержанием GE. Фото © АПК Информ

В пальмовое лобби можно смело включать и Масложировой союз России, который выглядит филиалом ЭФКО. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев утверждает, что "техническая пальма" составляет менее 1% от общего объёма импорта. А остальное масло, в том числе и с высоким содержанием GE, якобы является пищевым по регламенту. При этом Мальцев умалчивает о том, как принимался этот давно устаревший регламент и почему его до сих пор не могут изменить.

Скриншот © Масложировой союз России

Лайф дозвонился до Мальцева и Удовенко с просьбой прояснить их позицию, но оба эксперта отказались разговаривать, сославшись на занятость.

Учёный на пальмовых хлебах

Технический регламент ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" является "священной коровой" для всей пальмовой отрасли страны. Он принимался при активном участии главного учёного секретаря Президиума РАН Николая Долгушкина.

Николай Долгушкин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Когда-то по инициативе ЭФКО была создана Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП), которую возглавил Долгушкин. В это время холдинг активно выстраивал схему поставок технического пальмового масла на отечественный рынок. По словам источника Лайфа, Долгушкин якобы через свои связи в Минсельхозе обеспечивал обнуление пошлин на "пальму", что привело к широкому распространению данного продукта в России. А когда в 2015 году Роспотребнадзор выступил с законодательными инициативами о запрете технического пальмового масла, возможно, именно Долгушкин через свои связи в РАН и Минсельхозе смог их заблокировать.

Фото © LIFE

Параллельно развивалась его удивительно успешная академическая карьера. В 2014-м Долгушкин становится членом-корреспондентом РАН, а уже через три года — членом Президиума РАН, куда принимаются исключительно академики, которые достигли значительных и общепризнанных результатов в научной деятельности. Как учёный Долгушкин почти неизвестен, мало того, по оценкам ресурса "Диссернет" он являлся руководителем двух сомнительных диссертаций. Возникает вопрос: а каким образом при всех этих обстоятельствах Долгушкина в 2016 году в конечном итоге выбрали главным учёным секретарём Президиума РАН? Лайф направил в РАН официальный запрос с просьбой прояснить этот момент.

Возможно, как утверждают источники Лайфа, причина кадрового взлёта академика коренится в его тесных связях с ГК "ЭФКО". Уже находясь в высоком ранге члена президиума РАН, Долгушкин активно участвовал в формировании нормативной базы в интересах ЭФКО.

Административный ресурс — великая сила. Известно, что Долгушкин включал его, когда с братом занимался бизнесом в родном Оренбуржье. В 2016 году он опубликовал критический научный доклад, вызвавший гнев председателя Правительства Оренбургской области Юрия Берга, который прямо с трибуны заседания Заксобрания области публично обвинил Николая Долгушкина и его брата Александра в развале сельскохозяйственных предприятий в ряде районов Оренбуржья: — Я бы оценил его как грабителя Оренбуржья. Более бесчеловечного отношения к простому рабочему человеку — крестьянину — я нигде не видел, как со стороны братьев Долгушкиных!

Позиция Минсельхоза

Подкреплённая научными исследованиями позиция о вреде GE, казалось бы, должна вызвать тревогу в Министерстве сельского хозяйства. Однако создаётся ощущение, что разговоры о связях Долгушкина внутри министерства не просто слухи. Например, ещё до принятия решения заместитель министра Иван Лебедев прислал главе ЕЭК Виктору Назаренко одобряющее письмо (в уже известном нам "затягивающем" стиле) где озвучил позицию министерства: — Минсельхоз России считает преждевременным рассмотрение решения коллегии с проектом изменений.

Иван Лебедев Фото © Минсельхоз

Лайф отправил запрос в Минсельхоз, чтобы получить актуальный ответ, и, как оказалось, в министерстве, как и два года назад, никуда не торопятся: — Минсельхоз России подготовил предложения по внесению изменений в Технический регламент на масложировую продукцию в части установления нормирования показателей "глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчёте на глицидол" для растительных масел. При введении нормативов указанных показателей предусматривается переходный период.

Эпилог

А пока длится этот бесконечный переходный период, в Россию продолжают поступать миллионы тонн пальмового масла с высоким содержанием канцерогенных глицидиловых эфиров. Оно содержится в самых дешёвых продуктах — чем дешевле, тем больше "пальмы". Люди в глубинке не могут позволить себе тратить деньги в "Азбуке вкуса" или "Вкусвилле", и насыщенное глицидилом пальмовое масло постоянно у них на столе. Оно в составе почти половины всех продающихся пищевых продуктов — в выпечке, фастфуде, булочках, шоколадных конфетах, мороженом, макаронах, суррогатном сыре, масле и твороге...