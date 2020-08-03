Накопительный эффект. Почему на Украине участились захваты заложников

На Украине закончилась операция по задержанию террориста, захватившего банк в центре Киева. Мужчина ранее заявил, что в его сумке есть взрывчатка, и попросил сотрудников банка вызвать полицию. Через несколько часов его задержали. Никаких взрывоопасных предметов при осмотре здания банка силовики не обнаружили. За последние две недели это уже третий подобный случай на Украине. Всё началось с захвата автобуса с пассажирами 21 июля, затем захватывали полицейских. Сегодняшний инцидент стал, пожалуй, первым, где украинским силовикам удалось оперативно обезвредить захватчика.

Сегодня, 3 августа, террорист захватил здание "Универсал-банка", расположенного в центре Киева. Он пришёл в банк с рюкзаком, в котором, по его заявлению, находилась бомба. Захватчиком оказался 31-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Его фейсбук оказался завален призывами к убийству и проявлением ненависти в отношении как национальностей, так и целых государств и их лидеров. Каримов, к примеру, призывал убить "Елизавету — псевдокоролеву Англии".

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у мужчины, судя по его соцсетям, психические отклонения. Остаётся непонятным, как службы правопорядка Украины пропустили публичные призывы Каримова к убийству "всех судей и прокуроров", а также известных политиков.

Захват автобуса с пассажирами в Луцке. Фото © ТАСС / Махонин Андрей

Напомним, 21 июля в центре украинского города Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов. Освободить заложников удалось только после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование захватчика. Никто не пострадал.

После этого национальная полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах страны. Однако это не помешало подобному инциденту произойти через два дня. На этот раз угонщик авто, которого пытались задержать полицейские, захватил одного из них в заложники и уехал на служебной машине силовиков. При повторной попытке задержания мужчина снова умудрился взять в заложники полицейского — его ликвидировали.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров считает, что украинские силовики просто не способны адекватно реагировать на угрозы, припомнив недавний случай с захватом автобуса.

— Спецслужбы не смогли за 13 часов обезвредить террориста и решить проблему, фактически показав, что не отвечают современным требованиям обеспечения безопасности в государстве. Естественно, вступать в дело пришлось президенту — его служба безопасности фактически ничего другого ему не оставила, кроме как выйти с предложением к своим собственным землякам посмотреть фильм про животных, — пояснил Гончаров.