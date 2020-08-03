Трамп рассказал, что CoViD-19 в США отступает

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что пандемия коронавируса в стране начала отступать.

Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.

Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов эффективного лекарства от CoViD-19 Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.

Трамп вновь допустил, что США поделятся вакциной от коронавируса с другими странами Кроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов.

Американский лидер в очередной раз выразил надежду на то, что вакцину от CoViD-19 в Штатах разработают до конца текущего года. При этом стране удаётся совмещать "скорость работы и безопасность".