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Трамп рассказал, что CoViD-19 в США отступает

Кроме того, он вновь выразил надежду на то, что Штаты до конца года разработают вакцину.

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что пандемия коронавируса в стране начала отступать.

Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов эффективного лекарства от CoViD-19

Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.

Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадёживающий признак того, что вирус отступает, — отметил Трамп.

Трамп вновь допустил, что США поделятся вакциной от коронавируса с другими странами

Кроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов.

Американский лидер в очередной раз выразил надежду на то, что вакцину от CoViD-19 в Штатах разработают до конца текущего года. При этом стране удаётся совмещать "скорость работы и безопасность".

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