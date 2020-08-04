Трамп заявил о сокращении численности американских военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил о намерении Штатов сократить численность военного контингента в Афганистане до четырёх тысяч человек.
— Мы в очень короткий промежуток времени сократим до восьми тысяч, потом мы сократим до четырёх тысяч. Мы прямо сейчас ведём переговоры, — заявил Трамп.
США начали вывод войск из АфганистанаВ течение 135 дней планируется сократить численность группировки до 8,6 тысячи человек.
Правда, когда конкретно это случится, американский лидер уточнить не смог, заявив, что это произойдёт "очень скоро".