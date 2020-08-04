Трамп заявил о сокращении численности американских военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил о намерении Штатов сократить численность военного контингента в Афганистане до четырёх тысяч человек.

— Мы в очень короткий промежуток времени сократим до восьми тысяч, потом мы сократим до четырёх тысяч. Мы прямо сейчас ведём переговоры, — заявил Трамп.