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Трамп заявил о сокращении численности американских военных в Афганистане

Правда, когда оно произойдёт, глава Белого дома не сообщил.

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Фото © AP / TASS / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил о намерении Штатов сократить численность военного контингента в Афганистане до четырёх тысяч человек.

Мы в очень короткий промежуток времени сократим до восьми тысяч, потом мы сократим до четырёх тысяч. Мы прямо сейчас ведём переговоры, — заявил Трамп.

США начали вывод войск из Афганистана

В течение 135 дней планируется сократить численность группировки до 8,6 тысячи человек.

Правда, когда конкретно это случится, американский лидер уточнить не смог, заявив, что это произойдёт "очень скоро".

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