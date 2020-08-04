Облачная погода без дождя ожидается в Москве 4 августа

В российской столице во вторник ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В Гидрометцентре пообещали москвичам "комфортное похолодание" на выходныеСиноптики обещают, что в субботу осадков не будет, а вот в воскресенье может пройти небольшой дождь.
В ночь на среду она может опуститься до плюс 12–14 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 26 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 9 градусов выше нуля.