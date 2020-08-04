В Гидрометцентре пообещали москвичам "комфортное похолодание" на выходные

В российской столице после достаточно тёплых будних дней ожидается небольшое похолодание в выходные. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Наиболее высокая температура [будет] в среду, четверг. Ожидается до 28–29 градусов, что примерно на два-три градуса выше нормы. В пятницу тоже тепло — 23–28 градусов. Затем [будет] небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы, — отметил метеоролог.

Вильфанд также добавил, что в ближайшую субботу погода в Москве будет ясной, осадков не предвидится, а вот в воскресенье может пройти небольшой дождь.