В Гидрометцентре пообещали москвичам "комфортное похолодание" на выходные

В российской столице после достаточно тёплых будних дней ожидается небольшое похолодание в выходные. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории РоссииПри этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле.
— Наиболее высокая температура [будет] в среду, четверг. Ожидается до 28–29 градусов, что примерно на два-три градуса выше нормы. В пятницу тоже тепло — 23–28 градусов. Затем [будет] небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы, — отметил метеоролог.
Вильфанд также добавил, что в ближайшую субботу погода в Москве будет ясной, осадков не предвидится, а вот в воскресенье может пройти небольшой дождь.
Вильфанд заявил, что не верит в примету, по которой купальный сезон заканчивается в начале августаОн отметил, что на курортах России сейчас достаточно комфортная температура воды.
По данным Гидрометцентра, в субботу воздух днём прогреется до 22–27 градусов тепла, а на следующий день ожидается 20–25 градусов с отметкой плюс.