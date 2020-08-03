Вильфанд заявил, что не верит в примету, по которой купальный сезон заканчивается в начале августа

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что синоптики не верят в примету, согласно которой купальный сезон в стране заканчивается 2 августа, в день Ильи Пророка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам метеоролога, в реках, морях и других водоёмах сохраняется достаточно комфортная температура воды для купания.

— Примета о том, что в Ильин день купальный сезон завершается, не подтверждается, согласно нашим наблюдениям. Мы проверяли эту примету. Конечно, бывало, что в августе температура воды опускалась до 16 градусов, в такой купаться не захочется. Но также бывало, что в первой декаде сентября температура достигала 20–21 градуса, — рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что температура воды в Москве-реке на данный момент более 20 градусов. Также продолжается купальный сезон и на курортах России. Вильфанд поведал, что в Крыму и на побережье Чёрного моря температура воды достигает примерно 25 градусов с отметкой плюс.