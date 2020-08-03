В ООН заявили, что КНДР продолжает разрабатывать ядерное оружие

КНДР продолжает вести свою ядерную программу и, возможно, занималась разработкой ядерного оружия в стране. Об этом говорится в докладе ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters.
СМИ сообщили об испытании КНДР "сверхбольшой" ракетной установкиПри этом тип испытанного оружия не уточняется.
По мнению независимой группы экспертов, Северная Корея сумела разработать "миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет" при помощи шести последних ядерных испытаний.
Ким Чен Ын рассказал, благодаря чему "никогда не будет войны" в КНДРПо его словам, республика может себя защитить от любого давления и угроз.
Кроме того, Пхеньян продолжает производство высокообогащённого урана и строительство экспериментального легководного реактора, уверяют авторы доклада. В ООН уверены, что КНДР может заниматься технологическим усовершенствованием, что поможет разработать системы множественных боеголовок.