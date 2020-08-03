"Убили, красавцы". Артур Пирожков сразился в "баттле роботов" с Пухляшом из клипа Little Big

Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, сошёлся в танцевальном баттле с Дмитрием Красиловым, который более известен как Пухляш из клипа группы Little Big на песню Uno. Видео опубликовал на своей странице в "Инстаграме" сам певец.

— Дэнс-кофе-брейк с Пухляшом, — подписал ролик Пирожков.

Стоит отметить, что они танцевали под композицию Rockit из альбома Future Shock джазового пианиста Херби Хэнкока. В ходе баттла Пухляш и Артур Пирожков делали волны телом и пытались исполнить танец робота.

Многие звёзды шоу-бизнеса оценили баттл в комментариях, в частности, певица Глюкоза написала под видео: "Это бомба". Другие пользователи также хорошо восприняли танцы Пирожкова и Пухляша, они отметили, что оба участника "танцевального поединка" очень "подвижные", "талантливые" и "забавные".

— Убили красавцы, — написала одна из пользовательниц.