Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Илон Маск назвал секрет успешного будущего человечества. Спойлер: это связано с космосом.

Впрочем, пока это выглядит очень далёким от реальности.

36

Фото © ТАСС / Zuma

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, при каком условии будущее человечества будет обречено на успех.

Американский бизнесмен написал на своей странице в "Твиттере", что у человеческой цивилизации всё будет хорошо, когда космические путешествия станут обычным делом.

Маск рассказал подробности создания мозгового чипа для прямой связи человека с компьютером

По словам бизнесмена, данное изобретение даст людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.

Предприниматель подчеркнул, что полёты в космос для жителей Земли должны быть так же доступны, как и полёты на самолётах.

Ранее Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю астронавтов Crew Dragon Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Это было первое за 45 лет приводнение американского пилотируемого корабля.

Илон Маск будет устанавливать чипы в мозг человека, и он не первый. История чипирования населения

Создатель Tesla и SpaceX взялся за фантастические новейшие технологии. Он заявил, что его новая компания Neuralink разрабатывает маленькие микросхемы, которые будут ставить прямо в мозг человека. Маск видит в чипах только пользу: они и нарушения мозга излечат, и позволят слышать звуки за пределами нынешних частот. Но сторонники теорий заговоров считают иначе. Они уверены: это первый шаг по превращению людей в послушных рабов. Впрочем, человеческая чипизация начала развиваться задолго до Илона Маска. И вот как.

Выбор редакции

Loading...