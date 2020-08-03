Илон Маск назвал секрет успешного будущего человечества. Спойлер: это связано с космосом.

Илон Маск будет устанавливать чипы в мозг человека, и он не первый. История чипирования населения Создатель Tesla и SpaceX взялся за фантастические новейшие технологии. Он заявил, что его новая компания Neuralink разрабатывает маленькие микросхемы, которые будут ставить прямо в мозг человека. Маск видит в чипах только пользу: они и нарушения мозга излечат, и позволят слышать звуки за пределами нынешних частот. Но сторонники теорий заговоров считают иначе. Они уверены: это первый шаг по превращению людей в послушных рабов. Впрочем, человеческая чипизация начала развиваться задолго до Илона Маска. И вот как.