Илон Маск назвал секрет успешного будущего человечества. Спойлер: это связано с космосом.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, при каком условии будущее человечества будет обречено на успех.
Американский бизнесмен написал на своей странице в "Твиттере", что у человеческой цивилизации всё будет хорошо, когда космические путешествия станут обычным делом.
Маск рассказал подробности создания мозгового чипа для прямой связи человека с компьютеромПо словам бизнесмена, данное изобретение даст людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.
Предприниматель подчеркнул, что полёты в космос для жителей Земли должны быть так же доступны, как и полёты на самолётах.
Ранее Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю астронавтов Crew Dragon Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Это было первое за 45 лет приводнение американского пилотируемого корабля.