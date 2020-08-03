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Обошлось без своих. Барабанщик группы Metallica назвал самую любимую песню всех времён

Музыкант больше всего любит слушать рок-композиции.

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Барабанщик и один из основателей известной группы Metallica Ларс Ульрих назвал свои самые любимые музыкальные композиции. Об этом сообщает Far Out Magazine.

В плей-лист любимых песен музыканта вошло 26 треков, большинство из которых — это рок-композиции.

Первое место в рейтинге Ульриха досталось композиции Tap into the Power, которую исполняет группа Suicidal Tendencies. В тройку также вошли песня Exodus в исполнении Боба Марли и Green Machine музыкального коллектива Kyuss.

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Отмечается, что релизы планировались раньше, однако из-за пандемии их пришлось перенести.

Кроме того, в первой десятке любимых треков Ульриха находятся композиции If I Had a Gun британской рок-группы Noel Gallagher’s High Flying Birds, R U Mine коллектива Arctic Monkeys, Speed King легендарной группы Deep Purple, а также песни Wang Dang Doodle Коко Тейлор, Breed в исполнении группы Nirvana, The Hidden Masters коллектива хеви-метал The Sword и песня Radio/Video группы System of a Down.

Ранее фанаты группы Metallica признали песню Master of puppets из одноимённого альбома, которая вышла в 1986 году, самой любимой за всю историю существования коллектива.

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В записи также принимал участие гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.

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