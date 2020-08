Обошлось без своих. Барабанщик группы Metallica назвал самую любимую песню всех времён

Барабанщик и один из основателей известной группы Metallica Ларс Ульрих назвал свои самые любимые музыкальные композиции. Об этом сообщает Far Out Magazine .

Первое место в рейтинге Ульриха досталось композиции Tap into the Power, которую исполняет группа Suicidal Tendencies. В тройку также вошли песня Exodus в исполнении Боба Марли и Green Machine музыкального коллектива Kyuss.

Кроме того, в первой десятке любимых треков Ульриха находятся композиции If I Had a Gun британской рок-группы Noel Gallagher’s High Flying Birds, R U Mine коллектива Arctic Monkeys, Speed King легендарной группы Deep Purple, а также песни Wang Dang Doodle Коко Тейлор, Breed в исполнении группы Nirvana, The Hidden Masters коллектива хеви-метал The Sword и песня Radio/Video группы System of a Down.