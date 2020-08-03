В России с 4 августа разрешено вешать номера нового формата на машины и мотоциклы

В России с 4 августа вступает в силу новый формат номеров для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Отмечается, что его разработка велась с 2017 по 2018 год специалистами ФКУ "НЦ БДД МВД России".

Отныне вводится тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, также уменьшены габаритные размеры номерных знаков и введён тип номеров для мотоциклов дипломатических и консульских представительств. Также появятся знаки для внедорожных мототранспортных средств, мопедов, спортивных и классических ТС.