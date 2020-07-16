Штраф за ввоз машины. Армянские номера в России оказались вне закона

Теперь сотрудники ГИБДД устраивают рейды, чтобы найти нарушителей в потоке.

В зоне особого внимания

История с покупками и массовой регистрацией автомобилей в Армении получила резонанс ещё в 2018 году, когда собственники и водители автомобилей с армянскими и белорусскими номерами стали часто фигурировать в новостных сводках как злостные нарушители ПДД. Несмотря на то что Армения официально вошла в ЕАЭС, за страной сохранились некоторые особенности, часть из которых касается и оформления автомобилей на таможне.

Огромное количество автомобилей с армянскими номерами на российских дорогах обусловлено льготной ставкой, по которой оформляются машины на границе. Разница с предложениями на российском рынке составляет от пяти до десяти раз в стоимости, однако выгода при покупке не единственное обстоятельство, из-за которого россияне всё чаще покупают автомобили в Армении и других странах ЕАЭС. С точки зрения бюрократии зарубежные номера — идеальный механизм для нарушителя. Всё дело в том, что базы данных правоохранительных органов России, Армении, Беларуси и Казахстана не синхронизированы между собой, то есть нарушения в одной стране не будут видны в базах другой страны.

Однако с недавних пор автомобили с зарубежными номерами оказались на полулегальном положении в Российской Федерации. С одной стороны, ездить на них никто не запрещает, с другой стороны, правила и требования для ввоза таких автомобилей стали гораздо жёстче.

В чём суть претензий?

Главная сложность — проблема с отслеживанием лихачей на автомобилях с армянскими, белорусскими, казахскими и любыми другими номерами, зарегистрированными в странах ЕАЭС. Оперативно проверить эти автомобили по российским базам нарушений почти невозможно — из-за отличий в регистрационных знаках российские дорожные камеры (за исключением моделей 2019–2020 годов) фиксируют автомобиль с другими номерами, однако автоматизированная система рассылки штрафов "не видит" в базе данных собственника или другое лицо, на которое зарегистрирован автомобиль. Как следствие, уникальная правовая коллизия, когда нарушение есть, а штрафа нет.

Однако ситуация уже изменилась, и многие водители-россияне, купившие и зарегистрировавшие автомобили в Армении, могут лишиться как водительских прав, так и транспорта. Автомобили, формально являющиеся собственностью граждан России, но зарегистрированные в Армении, теперь будут проверять на предмет соблюдения сроков пребывания на территории России.

"Порешать" вопрос больше нельзя

Всего по дорогам России ездит около 300 тысяч автомобилей с государственными номерами других государств — как легковые малолитражки, так и люксовые внедорожники. Действия сотрудников МВД, которые в потоке пытаются определить хитрецов, сэкономивших на таможенном оформлении, вполне правомерны, поскольку основанием для штрафа за длительную езду с иностранными номерами (и ещё хуже, если на этих же номерах найдутся серьёзные нарушения) является статья 12.1 КоАП (управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке). Согласно законодательству, автомобилист обязан поставить автомобиль на учёт по месту жительства в течение десяти суток.

В зависимости от того, в каком состоянии владелец, автомобиль и документы на транспорт, собственники могут получить крупный штраф, а в некоторых случаях, если речь идёт о грубом нарушении ПДД, повлёкшем за собой ущерб здоровью или собственности, лихачи с иностранными номерами могут лишиться прав или автомобиля. При обязательной постановке автомобиля на учёт (а эту процедуру необходимо пройти сразу после оформления протокола) придётся заплатить и разницу в пошлинах, и транспортный налог за годы пользования автомобилем на территории России. Важное уточнение: если дело всё-таки дойдёт до суда, то на стороне сотрудников ГИБДД может выступить и таможня. Установить дату пересечения границы конкретного автомобиля не составляет большого труда. На практике этот механизм, конечно, работает медленно, чем и пользуются особенно находчивые владельцы транспорта.

Руководитель пресс-службы ГК "Автоспеццентр" Анна Уткина пояснила, что в Россию можно спокойно въехать на автомобиле с армянскими номерами, весь вопрос лишь в сроках и целях поездки. Однако есть тонкости, которые могут помешать россиянам спокойно управлять автомобилем после пересечения границы.

После появления в начале года Договора о присоединении Армении к ЕАЭС, в котором указано, что распоряжаться автомобилем, зарегистрированным в Армении, может только гражданин страны или "лицо, постоянно проживающее на территории Армении", сотрудники таможни считают виновными владельцев — граждан РФ в нарушении таможенного законодательства: управление автомобилем, не прошедшим положенную процедуру оформления при пересечении государственной границы Анна Уткина Руководитель пресс-службы ГК "Автоспеццентр"

Как будто иностранец

Практически идентичная ситуация по отношению к автомобилям с другими иностранными номерами, принадлежащими Казахстану, Беларуси, Киргизии. Юрист Анатолий Толкунов пояснил, что регистрировать автомобили за рубежом и ввозить их в Россию можно, но ездить на такой машине спокойно уже не получится.

Любой автомобиль, который въезжает на территорию России с иностранными номерами, можно эксплуатировать не более года. Неважно, из какой страны он прибыл: из страны — члена ЕАЭС или из любой другой страны. Даже с американскими номерами можно ездить только год. То же самое касается молдавских номеров, корейских, да вообще любых. Год проездил — либо ставь на учёт и плати транспортный налог и таможенный сбор, либо увози туда, где купил Анатолий Толкунов Юрист

По словам юриста, из-за систематических нарушений рейды на такие автомобили сотрудники ГИБДД стали устраивать не только в столичных и приграничных регионах России, но и вообще по всей стране.

У нас сейчас в работе примерно 50 дел по этому направлению. Кто-то соглашается зарегистрировать автомобиль, кто-то спешно от машины избавляется, продавая её на запчасти. У всех разный подход. На мой взгляд, регистрация в другой стране — это довольно спорный метод экономии. Платить потом приходится всем: и за оформление документов, и юристам, и много других расходов Анатолий Толкунов Юрист

Что делать?

Не исключено, что наказание в отношении нарушителей ПДД на машинах с иностранными номерами будет ужесточаться. Юристы отмечают, что происходить это будет ровно до того момента, пока не будет создан единый реестр госномеров, через который сотрудники ГИБДД смогут проверять любой автомобиль с иностранными номерами из стран ЕАЭС. Для того чтобы не иметь проблем с законом в России, нужно выбрать один из трёх вариантов: покупать машину подешевле и менять её в Армении (или в любой стране ЕАЭС) каждый год, оплачивать регистрацию по всем правилам после окончания срока, отведённого на езду с иностранными номерами или покупать автомобили исключительно в России.