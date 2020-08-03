Почти три четверти российских работников хотят продолжить трудиться на удалёнке

Только треть сотрудников российских компаний полностью вернулись с удалёнки в офисы Несколько процентов предприятий заявили, что после всех событий решили полностью перейти на работу из дома.

При этом показатель значительно вырос с апреля (на 19%). В то же время уменьшилось число тех, кто выступает против работы на удалёнке. Аналогичная тенденция наблюдается и среди руководителей, хотя большая часть из них по-прежнему выступают за скорое возвращение в офисы. К слову, о полной готовности к переходу на работу из дома заявило 26% руководителей, тогда как 17% сообщили, что их подчинённые вернутся в офис сразу после снятия всех введённых ограничений.