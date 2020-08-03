Почти три четверти российских работников хотят продолжить трудиться на удалёнке

Большая часть сотрудников российских фирм выступают за продолжение работы в удалённом формате. Положительно на соответствующий вопрос ответили сразу 72% респондентов. Такие данные опроса hh.ru приводят "Известия".
Только треть сотрудников российских компаний полностью вернулись с удалёнки в офисыНесколько процентов предприятий заявили, что после всех событий решили полностью перейти на работу из дома.
При этом показатель значительно вырос с апреля (на 19%). В то же время уменьшилось число тех, кто выступает против работы на удалёнке. Аналогичная тенденция наблюдается и среди руководителей, хотя большая часть из них по-прежнему выступают за скорое возвращение в офисы. К слову, о полной готовности к переходу на работу из дома заявило 26% руководителей, тогда как 17% сообщили, что их подчинённые вернутся в офис сразу после снятия всех введённых ограничений.
Госдума в I чтении приняла законопроект о работе на удалёнкеДокумент призван защитить права россиян перед работодателем. В частности, в нём прописаны основания для увольнения, а также оговаривается период, во время которого сотрудник не обязан выходить на связь с начальством.
Любопытно, что 46% опрошенных руководителей заявили, что их команда готова работать на удалёнке без серьёзной потери эффективности ещё больше года или на постоянной основе. В целом ни управленцы, ни их подчинённые не заметили особой разницы в том, где они работают. Так, 52% не заметили изменений в собственной продуктивности.