Адвокат Виктора Бута сообщил, что несколько недель не слышал россиянина

Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в федеральной американской тюрьме Марион в штате Иллинойс, не может выйти на связь с подзащитным несколько недель. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели... Мы пока не смогли связаться с ним, — отметил адвокат.

Ранее о потере связи с Бутом заявляла семья бизнесмена, а также Посольство России в США. По словам супруги россиянина, один из друзей Виктора получил от него письмо 26 июля, в нём осуждённый рассказывал, что в тюрьме, где он содержится, зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.