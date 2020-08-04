Адвокат Виктора Бута сообщил, что несколько недель не слышал россиянина
Ранее о потере связи с осуждённым заявила его семья и представители Посольства РФ в США.
Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в федеральной американской тюрьме Марион в штате Иллинойс, не может выйти на связь с подзащитным несколько недель. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели... Мы пока не смогли связаться с ним, — отметил адвокат.
Ранее о потере связи с Бутом заявляла семья бизнесмена, а также Посольство России в США. По словам супруги россиянина, один из друзей Виктора получил от него письмо 26 июля, в нём осуждённый рассказывал, что в тюрьме, где он содержится, зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США. Там он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. В конце прошлого года сообщалось, что россиянина могут перевести в тюрьму с более мягким режимом благодаря хорошему поведению, но 14 января без объяснения причин его направили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.
Фото © ТАСС / Личный архив жены В. Бута Аллы Бут