Украинскую модель и её подруг избили охранники пляжа в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила, что её избили охранники пляжа Момо в Турции. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграм".

Фото © Instagram / dariakyryliuk

По словам девушки, пострадали ещё несколько человек, которые находились с ней. Кирилюк заявила, что она отдыхала на пляже вместе со своим парнем и знакомыми, и в определённый момент на них напала местная служба безопасности.

– Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчёты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло, – подчеркнула модель.