Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Украинскую модель и её подруг избили охранники пляжа в Турции

При этом, что послужило причиной конфликта девушка рассказывать не стала.

92

Фото © Instagram / dariakyryliuk

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила, что её избили охранники пляжа Момо в Турции. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграм".

Фото © Instagram / dariakyryliuk

По словам девушки, пострадали ещё несколько человек, которые находились с ней. Кирилюк заявила, что она отдыхала на пляже вместе со своим парнем и знакомыми, и в определённый момент на них напала местная служба безопасности.

На Украине арестовали мужчину, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде

В МВД заявили, что досудебное следствие по данному делу будет полным и всесторонним.

Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчёты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло, – подчеркнула модель.

Уточняется, что она и другие пострадавшие зафиксировали побои в больнице. Однако по каким причинам произошёл конфликт компании с охраной пляжа, Кирилюк не рассказала.

Режиссёра Таисию Игуменцеву жестоко избили

У кинодеятеля ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника и носа.

Выбор редакции

Loading...