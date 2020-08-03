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В Идлибе боевики пытались прорвать позиции сирийской армии

В СМИ также появилась информация о том, что системы ПВО Сирии отражают воздушные атаки в Дамаске.

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Фото © ТАСС / EPA

Боевики террористической организации "Джебхат-ан-нусра"* несколько раз пытались прорвать позиции сирийской правительственной армии в районе населённого пункта Хамрат. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Щербицкий, передаёт РИА "Новости".

Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесён значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих, — заявил он.

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Инцидент произошёл в районе границы двух стран.

Точное число жертв среди сирийских военных Щербицкий не указал.

Кроме того, он подчеркнул, что обстановка в южных районах идлибской зоны деэскалации обострилась из-за многочисленных провокаций со стороны террористов. В прошлом месяце российские военные зафиксировали в Идлибе более 140 нарушений режима прекращения огня. При этом, как утверждает Щербицкий, боевики, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают военный потенциал.

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Диалог состоялся по инициативе турецкой стороны.

Стоит также отметить, что, по информации государственного агентства САНА, в Дамаске системы ПВО Сирии отражают вражеские воздушные атаки.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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