Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу расчленившей рэпера Картрайта Марине Кохал

Ранее суд арестовал её на два месяца по подозрению в убийстве музыканта.

244

Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу Марине Кохал, которую подозревают в убийстве и расчленении своего супруга рэпера Энди Картрайта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Вдова Картрайта не объяснила, зачем вела соцсети рэпера после его смерти

Сам факт Марина Кохал отрицать не стала.

Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — отметил собеседник агентства.

Адвокаты Кохал намерены обжаловать арест вдовы рэпера Картрайта

Сторона защиты также уверена в "незаконности" соответствующего решения суда.

Напомним, суд арестовал Марину Кохал на два месяца по подозрению в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта. Тело артиста обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.

Выбор редакции

Loading...