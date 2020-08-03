Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу расчленившей рэпера Картрайта Марине Кохал

Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу Марине Кохал, которую подозревают в убийстве и расчленении своего супруга рэпера Энди Картрайта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Вдова Картрайта не объяснила, зачем вела соцсети рэпера после его смертиСам факт Марина Кохал отрицать не стала.
— Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — отметил собеседник агентства.
Адвокаты Кохал намерены обжаловать арест вдовы рэпера КартрайтаСторона защиты также уверена в "незаконности" соответствующего решения суда.
Напомним, суд арестовал Марину Кохал на два месяца по подозрению в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта. Тело артиста обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.