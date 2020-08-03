Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу расчленившей рэпера Картрайта Марине Кохал

Напомним, суд арестовал Марину Кохал на два месяца по подозрению в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта. Тело артиста обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.