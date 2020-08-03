Адвокаты Кохал намерены обжаловать арест вдовы рэпера Картрайта

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Адвокаты Сергей Лукьянов и Ирина Скурту в беседе с Лайфом заявили о своём намерении обжаловать решение суда об аресте Марины Кохал, которую обвиняют в жестокой расправе над супругом — рэпером Энди Картрайтом.

— Мы с ним (решением об аресте. — Прим. Лайфа) не согласны. Оно будет обжаловано. Самое главное нарушение, которое допустил суд, — заключил под стражу человека в отсутствие подтверждения какими-либо данными факта совершения преступления, — отметил Лукьянов.

По его словам, следствие не установило криминального характера и причины смерти. Такую же позицию поддержала и Скурту. Правозащитники также в беседе с журналистами признались, что были готовы к такому решению суда. При этом они уверены, что в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, их подзащитная не стала бы предпринимать попыток скрыться.