Адвокаты Кохал намерены обжаловать арест вдовы рэпера Картрайта

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Адвокаты Сергей Лукьянов и Ирина Скурту в беседе с Лайфом заявили о своём намерении обжаловать решение суда об аресте Марины Кохал, которую обвиняют в жестокой расправе над супругом — рэпером Энди Картрайтом.
Интересы вдовы рэпера Картрайта будет представлять адвокат доцента-расчленителя СоколоваЗащищать Марину Кохал будут два юриста.
— Мы с ним (решением об аресте. — Прим. Лайфа) не согласны. Оно будет обжаловано. Самое главное нарушение, которое допустил суд, — заключил под стражу человека в отсутствие подтверждения какими-либо данными факта совершения преступления, — отметил Лукьянов.
По его словам, следствие не установило криминального характера и причины смерти. Такую же позицию поддержала и Скурту. Правозащитники также в беседе с журналистами признались, что были готовы к такому решению суда. При этом они уверены, что в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, их подзащитная не стала бы предпринимать попыток скрыться.
Суд арестовал Марину Кохал, расчленившую своего супруга — рэпера КартрайтаРанее стало известно, что музыкант хотел уйти к любовнице.
Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.