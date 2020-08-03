Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Адвокаты Кохал намерены обжаловать арест вдовы рэпера Картрайта

Сторона защиты также уверена в "незаконности" соответствующего решения суда.

310

Видео © LIFE

Адвокаты Сергей Лукьянов и Ирина Скурту в беседе с Лайфом заявили о своём намерении обжаловать решение суда об аресте Марины Кохал, которую обвиняют в жестокой расправе над супругом — рэпером Энди Картрайтом.

Интересы вдовы рэпера Картрайта будет представлять адвокат доцента-расчленителя Соколова

Защищать Марину Кохал будут два юриста.

Мы с ним (решением об аресте. — Прим. Лайфа) не согласны. Оно будет обжаловано. Самое главное нарушение, которое допустил суд, — заключил под стражу человека в отсутствие подтверждения какими-либо данными факта совершения преступления, — отметил Лукьянов.

По его словам, следствие не установило криминального характера и причины смерти. Такую же позицию поддержала и Скурту. Правозащитники также в беседе с журналистами признались, что были готовы к такому решению суда. При этом они уверены, что в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, их подзащитная не стала бы предпринимать попыток скрыться.

Суд арестовал Марину Кохал, расчленившую своего супруга — рэпера Картрайта

Ранее стало известно, что музыкант хотел уйти к любовнице.

Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.

Выбор редакции

Loading...