Суд арестовал Марину Кохал, расчленившую своего супруга — рэпера Картрайта

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта. Она несколько дней расчленяла тело мужа и настаивает, что он умер от передозировки.

Как стало известно Лайфу, вдова музыканта проведёт под стражей ближайшие два месяца. При этом, сторона защиты настаивала на домашнем аресте для Кохал. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считало, что обвиняемая может оказать давление на свидетелей, круг которых пока не определён.