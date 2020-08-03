Суд арестовал Марину Кохал, расчленившую своего супруга — рэпера Картрайта

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта. Она несколько дней расчленяла тело мужа и настаивает, что он умер от передозировки.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как стало известно Лайфу, вдова музыканта проведёт под стражей ближайшие два месяца. При этом, сторона защиты настаивала на домашнем аресте для Кохал. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считало, что обвиняемая может оказать давление на свидетелей, круг которых пока не определён.
За стенкой спал ребёнок. Вдова Картрайта призналась, что расчленила рэпера за одну ночьЖенщина даже срезала музыканту подушечки с пальцев, полагая, что так его не смогут опознать.
Напомним, расчленённое тело рэпера Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. На допросе Марина говорила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице, что могло послужить мотивом убийства.