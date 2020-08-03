В Подмосковье неизвестный облил серной кислотой замглавы Ивантеевского хлебокомбината

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала 36-летняя телеведущая Кэти Пайпер из Великобритании уже 10 лет пытается справиться с последствиями зверского нападения. Она построила успешную карьеру, но забыть о прошлом получится вряд ли — глубокие шрамы на лице и слепота на один глаз будут для неё вечным напоминанием.