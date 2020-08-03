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В Подмосковье неизвестный облил серной кислотой замглавы Ивантеевского хлебокомбината

Сейчас женщина госпитализирована.

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Фото © Pixabay

В подмосковном Пушкине неизвестный облил кислотой заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В Петербурге молодого человека облили серной кислотой

Инцидент произошёл на входе в гипермаркет "Глобус". Сейчас Войнова госпитализирована. Правоохранителям также удалось установить, что нападавший был один.

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

36-летняя телеведущая Кэти Пайпер из Великобритании уже 10 лет пытается справиться с последствиями зверского нападения. Она построила успешную карьеру, но забыть о прошлом получится вряд ли — глубокие шрамы на лице и слепота на один глаз будут для неё вечным напоминанием.

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