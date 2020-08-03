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В Уэльсе отец погиб, пытаясь спасти трёх тонущих детей

Отмечается, что в определённый момент волна начала уносить их в открытое море.

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Фото © Соцсети

В Уэльсе мужчина бросился в море спасать трёх тонущих детей и умер. Об этом сообщает издание North Wales Live.

Уточняется, что накануне 36-летний Джонатан Стивенс, отец семи детей, отправился с тремя из них купаться на пляже в городе Бармуте. В какой-то момент волна начала уносить их в открытое море. Отец сразу же кинулся на помощь, однако тоже начал тонуть.

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В отношении его товарищей возбудили уголовное дело.

Береговая охрана при помощи вертолёта и лодки начала операцию по спасению людей. Спасателям удалось вытащить британца и его детей из воды живыми. Их доставили в больницу, где глава семейства и скончался. О состоянии детей информации нет.

Стоит отметить, что друзья супруги погибшего организовали благотворительный сбор средств для помощи семье. В описании к нему сказано, что Стивенс ушёл из жизни героем, пытаясь спасти собственных детей.

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Данный участок побережья уже давно называют берегом смерти.

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