В Уэльсе отец погиб, пытаясь спасти трёх тонущих детей

В Уэльсе мужчина бросился в море спасать трёх тонущих детей и умер. Об этом сообщает издание North Wales Live.
Уточняется, что накануне 36-летний Джонатан Стивенс, отец семи детей, отправился с тремя из них купаться на пляже в городе Бармуте. В какой-то момент волна начала уносить их в открытое море. Отец сразу же кинулся на помощь, однако тоже начал тонуть.
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Береговая охрана при помощи вертолёта и лодки начала операцию по спасению людей. Спасателям удалось вытащить британца и его детей из воды живыми. Их доставили в больницу, где глава семейства и скончался. О состоянии детей информации нет.
Стоит отметить, что друзья супруги погибшего организовали благотворительный сбор средств для помощи семье. В описании к нему сказано, что Стивенс ушёл из жизни героем, пытаясь спасти собственных детей.