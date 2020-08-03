В Уэльсе отец погиб, пытаясь спасти трёх тонущих детей

В Уэльсе мужчина бросился в море спасать трёх тонущих детей и умер. Об этом сообщает издание North Wales Live.

Уточняется, что накануне 36-летний Джонатан Стивенс, отец семи детей, отправился с тремя из них купаться на пляже в городе Бармуте. В какой-то момент волна начала уносить их в открытое море. Отец сразу же кинулся на помощь, однако тоже начал тонуть.

Береговая охрана при помощи вертолёта и лодки начала операцию по спасению людей. Спасателям удалось вытащить британца и его детей из воды живыми. Их доставили в больницу, где глава семейства и скончался. О состоянии детей информации нет.