Путин подписал указ о вручении госнаград за вклад в реализацию перехода России на цифровое вещание

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград телевизионным работникам за их вклад в реализации проекта по переходу на цифровое вещание. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждён генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.
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Кроме того, полномочный представитель главы РТРС в Сибирском федеральном округе Владимир Кальченко, а также заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук удостоились ордена Александра Невского.
Всего награды и звания получило около 300 работников сферы телевидения по всей России.
Визит стал сюрпризом. Проценко рассказал, как врачи в Коммунарке не узнали ПутинаГлава государства осмотрел медучреждение 24 марта.
Напомним, переход с аналогового на цифровое вещание в РФ прошёл в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.