Путин подписал указ о вручении госнаград за вклад в реализацию перехода России на цифровое вещание

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград телевизионным работникам за их вклад в реализации проекта по переходу на цифровое вещание. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждён генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

Кроме того, полномочный представитель главы РТРС в Сибирском федеральном округе Владимир Кальченко, а также заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук удостоились ордена Александра Невского.

Всего награды и звания получило около 300 работников сферы телевидения по всей России.