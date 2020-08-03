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Путин подписал указ о вручении госнаград за вклад в реализацию перехода России на цифровое вещание

Всего было отмечено около 300 работников сферы телевидения.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград телевизионным работникам за их вклад в реализации проекта по переходу на цифровое вещание. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждён генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

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Глава государства особо выделил масштабы развития этой отрасли.

Кроме того, полномочный представитель главы РТРС в Сибирском федеральном округе Владимир Кальченко, а также заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук удостоились ордена Александра Невского.

Всего награды и звания получило около 300 работников сферы телевидения по всей России.

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Глава государства осмотрел медучреждение 24 марта.

Напомним, переход с аналогового на цифровое вещание в РФ прошёл в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

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