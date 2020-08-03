Свечников забросил три шайбы и поставил "Рейнджерс" Панарина на грань вылета из Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников забросил три шайбы в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли, который "ураганы" выиграли со счётом 4:1.

Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте первого периода: нападающий "ураганов" Себастьян Ахо вошёл в зону соперника, отпасовал на Андрея Свечникова, и тот хлёстким броском пустил шайбу под мышкой голкипера Хенрика Лундквиста — 1:0.

"Каролина" выглядела лучше, однако на перерыв команды ушли при ничейном счёте. На экваторе периода хоккеисты "Каролины" схлопотали два удаления, за что были наказаны Артемием Панариным — 1:1.

Remember:



Bread always delivers. pic.twitter.com/dXGlUa4XIE — New York Rangers (@NYRangers) August 3, 2020

Старт второго периода команда Хлебушка полностью провалила, пропустив дважды за минуту с небольшим. Сначала Андрей Свечников мощнейшим выстрелом реализовал лишнего игрока, а следом форвард Джордан Мартинук довёл преимущество "ураганов" до двух шайб — 3:1.

Andrei Svechnikov is 20 years old pic.twitter.com/g3fiLl0jDn — Carolina Hurricanes (@Canes) August 3, 2020

В заключительном отрезке игры "ураганы" не только сохранили ранее добытое преимущество, но и смогли увеличить его: неудержимый Себастьян Ахо заставил ошибиться оборону ньюйоркцев, в одиночку организовал контратаку и помог Свечникову оформить первый в истории клуба хет-трик в плей-офф — 4:1.

Svech has happened pic.twitter.com/eytksSknV0 — Carolina Hurricanes (@Canes) August 3, 2020

Таким образом, "Каролина" повторно обыграла "Рейнджерс" и повела в серии до трёх побед со счётом 2-0. Для выхода в основную сетку плей-офф Кубка Стэнли "ураганам" осталось добыть ещё одну победу.

Кубок Стэнли. Квалификационный раунд.