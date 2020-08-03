Нож в спину. Почему Тутберидзе сама виновата в предательствах фигуристок

Уход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе — это мощнейшая бомба в мире фигурного катания. Но её разрыв не в самом факте смены тренера, а в том, как именно это было сделано. На протяжении своего первого взрослого сезона Косторная была ангелом только во время исполнения своей потрясающей короткой программы. Но в остальное время это дьявол в чистом виде. Не в плохом смысле, нет. Просто Алёна никогда не скрывала свойственное практически любому спортсмену тщеславие.

Видео © youtube / Первый канал

Но во время своего перехода чемпионка Европы явно перешла все границы. Если судить по той информации, что нам известна (а далеко не факт, что мы знаем всё), то Косторная два месяца назад решила уходить, но всё равно начала сборы в старой команде, восстановила свою форму, поставила две программы и только потом известила тренерский штаб о желании уйти. Причём по какой причине. По словам Этери Тутберидзе, Косторная предъявила тренерскому штабу целый список "девочек нон грата", то есть фигуристок, с которыми она не хочет вместе выходить на лёд.

И вот это как раз самая интересная часть. Тутберидзе впервые рассказала, что такое в её группе происходит далеко не в первый раз!

Когда-то Юля (Липницкая. — Прим. Лайфа) выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей (Медведевой. – Прим. Лайфа). Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой. — Прим. Лайфа). И вот сейчас от Алёны (Косторной. — Прим. Лайфа) мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались... Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно Этери Тутберидзе Лучший тренер 2020 года по версии ISU

А точно ли Тутберидзе делает всё правильно? С точки зрения результата — однозначно. Липницкая ушла олимпийской чемпионкой и больше ничего не выиграла, Медведева ушла двукратной чемпионкой мира и больше до золота не дотягивалась, Косторная уходит действующей чемпионкой Европы и пока непонятно, сможет ли удержать свой уровень. Почему так происходит?

Тутберидзе строит в "Хрустальном" целую систему, и делает это успешно. При её подходе всё функционирует как полноценный механизм, где любую деталь можно заменить. Липницкую сменила Медведева, Медведеву — Загитова. Из-за Косторной тоже долго страдать не придётся: во-первых, есть двукратная чемпионка России Анна Щербакова, во-вторых, уже на подходе юная Камила Валиева, которая вот-вот выйдет на взрослый уровень. Это всё звучит замечательно, но при таком подходе теряется сама суть фигурного катания как индивидуального вида спорта.

Возьмём тот же футбол. Какими бы сильными ни были отдельные игроки, он всё же остаётся командным видом спорта. Например, Криштиану Роналду долгие годы был лидером мадридского "Реала" и помог ему четыре раза выиграть Лигу чемпионов. Но в истории эти победы останутся в первую очередь как победы "Реала", ведь это командный вид спорта. В фигурном катании всё устроено не так. Никто не будет считать, сколько олимпийских медалей взял "Хрустальный", ЦСКА или "Звёздный лёд". Здесь более важны именно сами спортсмены, их имена.

И сами фигуристы это прекрасно понимают. Почему Ягудин в своё время уходил от тренера Алексея Мишина? Потому что не мог тренироваться вместе с Плющенко. Пожалел ли он об этом? Вряд ли. Ведь, заполучив всё внимание Татьяны Тарасовой, он только расцвёл и в итоге выиграл Олимпиаду!

Именно в фигурном катании внимание тренера важно так, как в никаком другом виде спорта. Если у тренера есть как минимум два равносильных претендента на победы, то долго эта система не проживёт — у кого-то точно не выдержат нервы. Поэтому, когда Тутберидзе вышла на арену со своим супертрио Трусова — Щербакова — Косторная, было понятно, что это ненадолго. С одной стороны, они выиграли все турниры в прошедшем сезоне. С другой — там, где победила одна, проиграли две другие.

Фото © EPA / TATYANA ZENKOVICH

Что касается Косторной, то показательна её реакция после великолепной короткой программы на чемпионате России в Красноярске, от которой были в восторге буквально все. Алёну больше всего обрадовал не собственный прокат, а то, что она наконец-то дождалась похвалы от Тутберидзе. Однако уже на следующий день тренер дала понять, что и Косторной, и Щербаковой далеко до Трусовой. На Косторную, на которую пряник, судя по всему, действует эффективнее кнута, такая ситуация постоянно давила.