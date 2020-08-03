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В Посольстве РФ в Мали рассказали о состоянии людей, находившихся на борту самолёта миссии ООН

Ранее сообщалось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку.

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Фото © Twitter / JournalduMali

Российское посольство в Мали сообщило, что никто не получил тяжёлых повреждений при аварийной посадке самолёта миссии ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство держит ситуацию на контроле. Речь идёт об ооновском рейсе, который выполнял Utair. На борту было 11–12 человек, сколько пострадавших, уточняется, но максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту, — отметил собеседник агентства.

К поискам пропавшего более двух недель назад самолёта Ан-2 подключились беспилотники

Отмечается, что летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, которые помогают искать судно даже ночью.

Он также отметил, что в самолёте находилось четыре пассажира и около шести-семи членов экипажа авиакомпании Utair.

В Utair большинство персонала — это наши граждане, иногда бывают белорусы. Информация уточняется, — подчеркнули в Посольстве России в Мали.

Ранее сообщалось, что самолёт Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жёсткую посадку в городе Гао. Воздушное судно приземлилось за пределами взлётно-посадочной полосы.

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