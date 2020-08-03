В Посольстве РФ в Мали рассказали о состоянии людей, находившихся на борту самолёта миссии ООН

Российское посольство в Мали сообщило, что никто не получил тяжёлых повреждений при аварийной посадке самолёта миссии ООН. Об этом сообщает ТАСС.

— Посольство держит ситуацию на контроле. Речь идёт об ооновском рейсе, который выполнял Utair. На борту было 11–12 человек, сколько пострадавших, уточняется, но максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту, — отметил собеседник агентства.

Он также отметил, что в самолёте находилось четыре пассажира и около шести-семи членов экипажа авиакомпании Utair.

— В Utair большинство персонала — это наши граждане, иногда бывают белорусы. Информация уточняется, — подчеркнули в Посольстве России в Мали.