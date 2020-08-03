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На Шри-Ланке коту-наркокурьеру удалось сбежать из тюрьмы за один день

Представители исправительного учреждения комментировать данный казус не захотели.

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Фото © Sri Lanka Police

На Шри-Ланке кот-наркокурьер сбежал из тюрьмы строгого режима. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошёл в исправительном учреждении в городе Коломбо.

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Во время судебного процесса "пушистый вещдок" умудрился сбежать из зоопарка, куда его отдали на хранение.

Четвероногое поймали на территории тюрьмы Великада 1 августа. К шее кота был привязан маленький пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.

Уже на следующий день коту-наркокурьеру удалось убежать, но информация об этом появилась в местных СМИ только сегодня.

Представители тюрьмы комментировать данный казус не захотели.

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Пушистый дилер был задержан с поличным сотрудниками исправительной колонии № 10. Его вместе с изъятым веществом направили на экспертизу.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Великобритании заметила, что её домашний кот стал приносить с прогулок необычные трофеи. Раньше это были птицы, мыши и даже лягушки, но внезапно животное поменяло свои предпочтения.

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