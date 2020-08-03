На Шри-Ланке коту-наркокурьеру удалось сбежать из тюрьмы за один день

На Шри-Ланке кот-наркокурьер сбежал из тюрьмы строгого режима. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошёл в исправительном учреждении в городе Коломбо.

Четвероногое поймали на территории тюрьмы Великада 1 августа. К шее кота был привязан маленький пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.

Уже на следующий день коту-наркокурьеру удалось убежать, но информация об этом появилась в местных СМИ только сегодня.

Представители тюрьмы комментировать данный казус не захотели.