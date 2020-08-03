На Шри-Ланке коту-наркокурьеру удалось сбежать из тюрьмы за один день

На Шри-Ланке кот-наркокурьер сбежал из тюрьмы строгого режима. Об этом пишет издание Daily Mail.
Уточняется, что инцидент произошёл в исправительном учреждении в городе Коломбо.
Хозяев тульского кота-наркокурьера отправили в колонию строгого режимаВо время судебного процесса "пушистый вещдок" умудрился сбежать из зоопарка, куда его отдали на хранение.
Четвероногое поймали на территории тюрьмы Великада 1 августа. К шее кота был привязан маленький пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.
Уже на следующий день коту-наркокурьеру удалось убежать, но информация об этом появилась в местных СМИ только сегодня.
Представители тюрьмы комментировать данный казус не захотели.
Кошку-наркокурьера с полным ошейником гашиша поймали в Татарстане — видеоПушистый дилер был задержан с поличным сотрудниками исправительной колонии № 10. Его вместе с изъятым веществом направили на экспертизу.
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