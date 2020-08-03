Урок не усвоен. Приговорённый к расстрелу калининградец отсидел 25 лет, вышел на свободу и снова сел

Житель Калининграда, который два года назад вышел из тюрьмы, после того как отсидел пожизненный срок, вновь приговорён к колонии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчину в 1994 году приговорили к расстрелу за несколько убийств, но в 1999 году эту меру наказания заменили на 25 лет лишения свободы. В 2018 году срок тюремного заключения подошёл к концу, однако после освобождения калининградец не появился ни по одному из указанных им адресов, не встал на учёт в отделе ОМВД и не стал уведомлять правоохранителей о смене места жительства.

А с марта текущего года мужчина перестал соблюдать административные ограничения, в результате чего на него завели дело по соответствующей статье. На суде калининградец полностью признал вину и раскаялся. Теперь он проведёт десять месяцев в колонии строго режима.